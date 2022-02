Bourges : plus de 300 personnes en soutien à l'Ukraine

Une quinzaine d'Ukrainiens, réfugiés en France depuis plusieurs années à la suite de la guerre dans le Donbass étaient présents. Ils se sont tenus un peu à l'écart pour protester contre la présence de militants communistes... Parmi ces réfugiés, Dmytro, en France depuis 2016. Cet étudiant en première année à l'IUT de Bourges fait tout ce qu'il peut pour aider sa famille, dont une partie est restée en Ukraine.

Cette mère Ukrainienne et ses filles, sont hébergées dans une famille du Cher depuis un mois. Elles avaient senti l'invasion russe venir. © Radio France - Michel Benoit

Pour la première fois, des bombardements se sont abattus non loin de leur maison, à l'ouest du pays : " Ca me concernait déjà à 100 %, mais là ça me concerne à plus de 100 % " confie le jeune homme. " Il y a eu des bombardements à trois kilomètres de ma maison. C'est pas loin de la Roumanie et de la Moldavie. On a appelé toute la famille pour leur demander de venir en France. On récupérera peut-être les enfants. Les hommes jusqu'à 60 ans doivent se faire inscrire comme réservistes et ne veulent pas quitter le pays. Ils veulent le défendre. C'est notre pays, il est à nous. On ne donnera pas notre terre. J'ai demandé à un oncle de venir . Il ne veut pas partir. On se défendra jusqu'au bout. Ils se protègent dans des sous-sols et se sentent parfois seuls, mais on est là pour les soutenir. Je leur envoie plein de photos et on organise des choses. Il y a une collecte, lancée dans mon ancien lycée, Marguerite de Navarre à Bourges à l'initiative de la CPE qui est vraiment formidable. Et nous on organise une collecte à notre maison. Les gens peuvent nous amener des médicaments, des couvertures, des vêtements, notamment pour les enfants. De la nourriture. On acheminera cela vers Paris vendredi et ça partira pour l'Ukraine, samedi."

La maire de Bourges, Yann Galut, aux côtés de réfugiés ukrainiens du Cher. © Radio France - Michel Benoit

Si vous souhaitez aider Dmytro, vous pouvez le contacter le suivre Instagram : #dimdim2001