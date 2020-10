Bourges : plus de moyens pour l'enfance en difficulté

Un contrat d'engagement sur trois ans qui va permettre au Cher de bénéficier d'un million d'euros supplémentaires par an pour renforcer la politique de prévention et de protection en faveur de l'enfance. En parallèle, le département du Cher mettra 1,8 million d'euros supplémentaires chaque année. Dans le département, 1100 jeunes bénéficient de l'aide sociale à l'enfance. L'idée, c'est de renforcer la prévention, la détection des enfants en difficulté tout en améliorant la prise en charge : 600 places d'accueil en fratrie seront par exemple créées d'ici 2022 en France : " Ce plan va entraîner un véritable effet de levier qui va permettre de créer des structures pour l'accueil des enfants en situation de handicap espère Adrien Taquet, secrétaire d'état à l'enfance et la famille. On va renforcer les personnels affectés à la protection maternelle et infantile et un certain nombre de dispositifs qui visent à mieux accompagner ces enfants. Trente départements sont conventionnés dès cette année, dont le Cher. Ils bénéficient de 80 millions supplémentaires de la part de l'état et l'année prochaine, ils seront 70 pour 200 millions d'euros."

Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher, et Adrien Taquet, secrétaire d'état à l'enfance et la famille. © Radio France - Michel Benoit

Dans le Cher, 1.300 enfants font l'objet chaque année d'une information préoccupante. Il manque notamment des places d'accueil d'urgence. Dans un premier temps, ces moyens supplémentaires vont permettre de créer une équipe mobile d'intervention qui travaillera 7j sur 7, mais le président du conseil départemental espère pouvoir aller encore plus loin : "Cette équipe mobile d'urgence répond à un vrai besoin, estime Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher, car les équipes ou les familles sont démunies à l'heure actuelle en cas de crise d'un enfants, par exemple le vendredi soir ou le weekend. Il faut savoir que certains enfants peuvent être violents et qui ne peuvent pas retourner après une crise au domicile de l'assistant familial. C'est pour cela que l'on veut créer également des places d'accueil d'urgence, six à huit places qu'on espère le plus rapidement possible."

Le secrétaire d'état à l'enfance et la famille, Adrien Taquet, a notamment participé à une table ronde avec des professionnels. © Radio France - Michel Benoit

Trop d'enfants connaissent des ruptures dans leur prise en charge ou des retards préjudiciables parfois à leur développement, notamment pour les plus jeunes. L'un des problèmes de fond reste le manque de pédopsychiatres. Un programme de formation a été lancé en 2018, mais il faudra encore plusieurs années pour en voir les premiers effets.