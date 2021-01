Bourges : plus de moyens pour les conseils de quartier

Renforcer la participation citoyenne figurait en première position dans le programme de la nouvelle municipalité aux dernières élections, avec en mai prochain, la constitution d'une assemblée citoyenne composée d'habitants tirés au sort. Cette assemblée citoyenne pourra influer sur les dossiers présentés au conseil municipal. Nous sommes au début d'un processus beaucoup plus large qui commence avec cette consultation citoyenne. Quels moyens vous semblent les plus pertinents pour informer les habitants ? Sur quels sujets associer les habitants ? Ce sont quelques unes des questions posées dans ce questionnaire. On est dans le concret : " Vous pouvez avoir plusieurs réponses à une question, vous pouvez classer les réponses par ordre d'importance." précise Alain Bouquin, maire adjoint à la citoyenneté. " Il y a aussi, sur certaines questions la possibilité d'apporter une réponse qui n'est pas forcément à cocher. Réinvestir les citoyens dans la participation à leur quotidien, c'est aussi redonner du sens au bulletin de vote dans l'urne au final. On espère combattre l'abstention."

La ville de Bourges demande aux habitants de prendre la parole pour influer sur les décisions des élus. © Radio France - Michel Benoit

En parallèle, la mairie lance un appel à candidatures pour siéger dans l'un des six conseils de quartier de la ville. Ils existaient déjà auparavant, mais à l'avenir, ils disposeront de moyens d'action : " Nous financerons ces conseils de quartier en leur attribuant un budget participatif à partir de 2022 " explique Yann Galut, Maire de Bourges. " On veut que les concitoyens retrouvent la volonté de partager et aussi de décider avec les élus." Un budget d'investissement de 50.000 euros sera alloué à chaque conseil de quartier pour des aménagements concrets décidés près de chez eux par les habitants.

Alain Bouquin, maire adjoint à la citoyenneté, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Cette consultation citoyenne vise aussi à définir plus précisément le fonctionnement de ces conseils de quartier et de la future assemblée citoyenne qui siégera pour la première fois en mai prochain. Le maire de Bourges espère que la nouvelle génération s'investira dans ces instances : " Les élus des conseils de quartier nous le disent. Ils ont l'impression de se retrouver trop souvent entre retraités " ajoute Yann Galut. " Ils souhaitent que des plus jeunes s'investissent pour apporter de nouvelles idées. Il faut un brassage de population." Quant à l'assemblée citoyenne à venir, elle pourra s'opposer aux décisions du conseil municipal. En cas de désaccord persistant, un référendum local pourra être organisé.