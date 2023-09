Bourges : première rentrée pour les futurs ergothérapeutes

Le Conseil Régional veut renforcer les formations médico-sociales dont les professionnels manquent cruellement notamment en Berry. Les ergothérapeutes sont de plus en plus appréciés dans les centres de réadaptation mais aussi pour favoriser le maintien à domicile. Les besoins devraient s'intensifier au cours des prochaines années.

136 étudiants ont postulé pour seulement trente places disponibles. Julie a eu le bonheur d'être retenue et elle vient de loin : " Je viens de Pau dans le sud-ouest de la France. Je connaissais un peu Bourges parce que je joue au Basket et l'équipe féminine de Bourges est très réputée. Et surtout, ici c'est une création d'école, je trouvais donc cela encore plus intéressant. Franchement, la ville a l'air sympa. J'ai trouvé facilement à me loger. C'est une ville moyenne et ça ne me change pas trop par rapport à Pau."

Magali Bessard, vice-présidente du Conseil Régional (à droite) est venue saluer les élèves de cete première promotion. © Radio France - Michel Benoit

57 % des étudiants sont originaires de la région Centre-Val de Loire. C'est aussi l'objectif de cette formation à Bourges : retenir des talents locaux : " Ce qui est important, c'est de leur souhaiter la bienvenue, insiste Magali Bessard, vice-présidente du Conseil Régional. Et puis, si on peut les garder en région Centre-Val de Loire et particulièrement dans le Cher et dans l'Indre qui sont vraiment des départements déficitaires sur cette profession d'ergothérapeute, ce serait encore mieux."

Ergothérapeute, un métier de sens et d'avenir © Radio France - Michel Benoit

Sonia Cardoso est responsable de la formation : " Quand on voit la démographie et notamment l'augmentation du nombre de personnes âgées, on s'attend à une augmentation des besoins. L'évaluation des situations par un ergothérapeute est un plus. Cela permet aux personnes d'améliorer leur qualité de vie. La prise en compte de la douleur qui est une spécificité de notre métier, entraîne une adaptation vraiment optimale."

Ces étudiants devront évaluer les aménagements, les aides techniques nécessaires pour limiter le handicap ou améliorer la vie au quotidien. Ils vont étudier la sociologie, l'anthropologie, les sciences humaines et médicales et devront faire preuve d'une qualité essentielle : " Il faut être ingénieux, précise Sonia Cardoso. Est-ce qu'il faut être bricoleur ? Pas obligatoirement. On peut le devenir. Vous savez, tout s'apprend." Le coût de la scolarité est de 2100 euros l'année.