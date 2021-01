Bourges : premières vaccinations jeudi ?

La confirmation arrivera peut-être ce mardi : une vingtaine de retraités de la Résidence du Val d'Auron devraient être vaccinés jeudi,ou peut-être vendredi, sur la soixantaine que compte cet Ehpad. Les vaccins doivent être livrés depuis une plate-forme de région parisienne puisque le super-congélateur à moins quatre-vingt degrés installé au centre hospitalier de Bourges ne centralisera lui que les vaccins nécessaires aux Ehpad qui dépendent des hôpitaux du département, soit une dizaine d'établissements dans le Cher. Pour eux , la vaccination démarrera peut-être en fin de semaine mais ce n'est pas encore certain. Tout sera calé d'ici ce mardi soir. Au total, environ 4000 personnes âgées seront vaccinées au cours de cette première phase qui atteindra son rythme de croisière vers mi-janvier. Les personnes âgées ayant déjà eu le covid ces trois derniers mois, ne seront pas concernées. En revanche, les personnels de plus de 50 ans des Ehpads ou présentant des facteurs de co-morbidité seront ciblés, puis les professionnels des hôpitaux et cliniques avant les médecins libéraux de plus de 50 ans. L'ARS du Cher espère mettre en place trois centres de vaccination à Bourges, Vierzon et St-Amand-Montrond.