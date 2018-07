Bourges, France

A l'heure où le gouvernement veut défendre la biodiversité, des actions très concrètes peuvent être menées au niveau local et dès le plus jeune âge, sans attendre des plans nationaux. A l'école Auron, le développement durable est inscrit dans le projet pédagogique. Tout est parti d'un constat établi par les enseignants, décrit la directrice, Yaël Granier : " On s'est dit que c'était quand même ahurissant de trier ses déchets chez soi et de ne pas le faire à l'école. On a donc réfléchi pour mettre en place une organisation pérenne. "

L'un des potagers de l'école Auron de Bourges, réalisé par les élèves. © Radio France - Michel Benoit

Désormais, les enfants ne jettent plus leurs papiers dans n'importe quelle poubelle : " Si on ne les trie pas, tout va être jeté dans la terre ou brûlé" explique cette élève de CP qui a bien retenu la leçon. Les élèves ont même fabriqué des instruments de musique avec des déchets pour les sensibiliser au recyclage. Et bien sûr, ils ont fait leur propre potager au naturel : " On a planté des tomates, des salades, des carottes, des radis et plein de choses ! " s'extasient les gamin. Et pour enlever l'herbe, bien sûr aucun produit chimique : " On a utilisé une griffe. On n'a pas traité pour ne pas tuer les animaux. C'est vraiment bien de jardiner. C'est plus intéressant que la télé !" L'année prochaine, les déchets de cantine seront mis dans un composteur.

Eric Messeguer, adjoint au maire de Bourges chargé de l'écologie et du développement durable, avec des élèves de l'école Auron. © Radio France - Michel Benoit

Dans certaines écoles de Bourges déjà équipées, les déchets de table ont ainsi été réduits de moitié. Eric Messeguer, adjoint au maire : "On s'est aperçu que les enfants mangeaient mieux et faisaient plus attention sur les quantités." A l'école Auron, les élèves sont également incités à venir en vélo. Une idée que la ville va étendre aux autres écoles en installant des abris à vélo détaille Eric Messeguer : " On va généraliser dans les deux ans, l'installation d'arceaux et d'abris pour ranger les vélos dans les écoles ; la ville a également acheté des vélos pour réaliser des initiations dans les établissements scolaires."