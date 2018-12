Bourges récompensé pour l'accueil des touristes en bus

Bourges, France

Un prix qui récompense les efforts engagés depuis le printemps dernier pour choyer les chauffeurs de bus et leur clientèle lorsqu'ils font étape à Bourges. 400 groupes visitent la ville à l'année dont 180 bus qui réservent leur passage dans la ville. Berry Province a décidé de chouchouter les chauffeurs d'autocar lorsqu'ils arrivent avec leurs passagers à Bourges.

Le trophée reçu par Berry Province, récompensé parmi 80 candidatures. © Radio France - Michel Benoit

Tout d'abord le stationnement des autocars. Tout est fait pour le faciliter, à deux pas de la cathédrale, près des toilettes publiques, c'est plus confortable pour tout le monde. Le chauffeur reçoit un panier de produits régionaux, un bon pour aller boire un verre et un petit oreiller pour se reposer pendant que ses voyageurs visitent la ville. Pour Nadia Nezlioui, chef de produit à Berry Province, le but, c'est de favoriser un bouche à oreille favorable dans la profession : " On veut aussi capter les autocaristes qui ne passent pas par nous et qui vont pouvoir, par cet accueil, relayer auprès de leur agence, les attentions dont ils ont fait l'objet. Peut-être que cela leur donnera envie de revenir avec d'autres passagers et peut-être pour rester un peu plus longtemps."

C'est dans cette rue Eugène Brisson, à l'arrière de la cathédrale, que les autocars stationnent à la belle saison. © Radio France - Michel Benoit

Le chauffeur de bus est un poste stratégique à choyer, estime le président de l'agence tourisme et territoires du Cher : souvent, il ne fait pas que conduire le car rappelle Pascal Aupy : " Souvent, le conducteur du bus est aussi le patron de sa société. Il peut donc prendre la décision de proposer plus souvent la destination de Bourges ou du Berry. Il faut savoir que ce magazine Bus & Car est très apprécié dans la profession. Ce prix, on l'espère, pourrait donc avoir une certaine résonance. " Il est déjà arrivé que quatorze autocars réservent le même jour pour visiter Bourges... ce sera peut-être encore plus grâce à ce prix.