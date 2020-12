Bourges : tapis rouge pour Emmaüs à Avaricum

La communauté Emmaüs de La Chapelle Saint Ursin bénéficie ainsi d'un joli coup de mains pour améliorer les ventes et son chiffre d'affaires, elle qui a dû fermer ses entrepôts plus de trois mois cette année à cause du Covid. Cette boutique est aménagée comme un appartement, afin de récréer les univers et mieux guider les clients. Le succès est au rendez-vous...

Les visiteurs affluent depuis l'ouverture © Radio France - Michel Benoit

Les compagnons d'Emmaüs ont imaginé un appartement, où tout est à vendre : " A l'entrée, on a recréé le salon avec des fauteuils, une bibliothèque " décrit Taïra, membre de la communauté de La Chapelle St Ursin. " Ensuite, il y a l'univers de la salle à manger, la chambre, et bien sûr la cuisine. Il manque la plaque de cuisson, mais ce n'et pas grave ! " Beaucoup de bibelots également, des vêtements aussi : " J'ai craqué pour une veste. Regardez, elle est nickel. Elle aura son petit effet, pour 11 euros ! " se réjouit cette cliente. Farida, elle, n'avait jamais les pieds chez Emmaüs : " Non, je n'y suis jamais allée, c'est trop loin. Je ne connaissais pas. J'ai trouvé un lot de serviettes. Elles sont très belles."

Les responsables du centre commercial Avaricum, de part et d'autres des responsables de la communauté Emmaüs du Cher © Radio France - Michel Benoit

Cette boutique, au coeur de Bourges, permet à Emmaüs de toucher une nouvelle clientèle, mais le président de la communauté, Jean Rousseau, est surtout sensible à la démarche généreuse d'Avaricum : " Ce sont des commerçants qui nous tendent la main, alors qu'eux aussi traversent une période difficile. C'est très réconfortant de voir cela." Une cellule comme celle-là est louée 1.500 euros la semaine en décembre. C'est gratuit pour Emmaüs : " On avait lu dans la presse que Emmaüs était en difficulté financière à cause des confinements, " explique Anthony Pinon, directeur d'Avaricum. " Il m'a donc semblé intéressant et majeur d'offrir cette cellule pendant la période de Noël qui est la période la plus importante pour nous où nous avons l'affluence la plus forte. On veut jouer un rôle social quand on le peut."

Les ventes sont nombreuses... © Radio France - Michel Benoit

Chaque jour, la boutique fait l'objet d'un réassortiment. Dépêchez-vous, elle fermera fin décembre... à moins que l'initiative soit prolongée en raison de son succès.