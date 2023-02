Conflit en Ukraine : Tétiana tente de rebondir à Bourges

Tétiana est arrivée à Bourges, dès la fin du mois de février, juste après le déclenchement du conflit. Cette ingénieure a été embauchée au syndicat de l'énergie du Cher. A 37 ans, elle est venue rejoindre sa soeur en Berry et compte refaire sa vie en France. C'est avec un grand sourire que cette femme élégante me reçoit à son bureau. Depuis le mois de novembre, Tétiana travaille sur le plan de développement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Un contrat de dix-huit mois. Travailler lui fait du bien : " Je pense toujours à mes amis, restés là-bas. C'est un stress pour moi. Chaque jour, je m'inquiète pour eux. Je me connecte sur les réseaux sociaux quotidiennement pour avoir de leurs nouvelles, même si c'est plus compliqué aujourd'hui pour eux à cause des coupures d'électricité. Mais je suis sûre de la victoire, car les Ukrainiens sont des héros et ont toujours été victorieux."

Tétiana a signé un contrat de travail de dix-huit mois pour développer le réseau de bornes électriques public dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

Tétiana a d'abord travaillé, dès le mois de mars, comme opératrice en ligne dans une usine agroalimentaire avant de trouver un poste plus en adéquation avec son profil. Deux à trois fois par semaine, elle suit des cours de français en ligne : " La langue française reste un vrai problème. Je comprends beaucoup mieux mes collègues, qu'ils ne me comprennent eux. C'est compliqué de repartir de zéro dans un nouveau pays " confie la jeune femme en souriant.

En attaquant son pays, Poutine, n'a fait que décupler l'intérêt des Ukrainiens pour leur culture, estime Tétiana : " On redécouvre notre langue, notre culture, notre musique, notre histoire qui est très riche. Cette histoire avait été occultée et parfois même travestie à cause de notre rattachement passé à l'URSS. Aujourd'hui nous en sommes encore plus fiers."

La colombe tenant un drapeau ukrainien, dessin d'une jeune artiste Sacha, 14 ans. © Radio France - Claire Checcaglini

Mais la jeune femme ne retournera pas dans son pays, du moins pas dans l'immédiat : " Mes parents, son morts il y a dix ans. Je n'ai ni famille, ni maison, ni travail en Ukraine. Je crois que je serai plus utile à mon pays en restant ici, en envoyant de l'argent et en leur faisant profiter de mon expérience dans un pays européen. " Sans oublier de remercier la France : " Je suis très reconnaissante envers ma famille, mes amis, mes professeurs, mes collègues, la direction du SDE18, et tous les français qui sont des gens merveilleux."