Bourges, France

Le bureau de poste d'Asnières les Bourges aurait dû fermer en décembre 2016, mais le comité de défense avait fait reculer la direction dans son projet. La mobilisation va donc reprendre ... Le comité de défense se doutait bien que la Poste ne renoncerait pas à son projet. Il vient donc de lancer une nouvelle pétition et espère bien obtenir un nouveau moratoire. Selon ses comptages, 400 personnes fréquentent le bureau de poste d'Asnières chaque semaine, un nombre stable sur un an.

Les comités de défense se sont multipliés dans le Cher pour tenter de sauver les bureaux de poste. © Radio France - Michel Benoit

La poste, elle, avance un autre chiffre. Elle note une baisse de la fréquentation de ses bureaux de poste sur Bourges de 41 % entre 2012 et 2017. Elle propose donc de créer un point relais chez un commerçant d'Asnières. Une fausse bonne idée pour la secrétaire du comité de défense, Josette Amiot " Un commerçant n'est pas en mesure de traiter une telle affluence, et surtout pas le lieu proposé par la poste il y a un an et demi. Et puis le service est limité dans les relais postaux. Il y a beaucoup de personnes âgées ici. Comment vont-elles faire si elles ne conduisent pas ? Vous les imaginez avec leur déambulateur dans le bus pour aller à la poste de St-Doulchard ? Ils nous auront à l'usure, c'est sûr. Mais franchement, quand il nous reste quinze ou vingt ans à vivre, et qu'on n'est pas rentré dans l'ère numérique, _on se sent nié dans notre personne !_"

Bourges ne conserverait plus que quatre bureaux de poste sur sept aujourd'hui. © Radio France - Michel Benoit

Jean-Claude Vatan est mal voyant : prendre le bus, est une vraie galère pour lui : " il faut compter une matinée pour se rendre à la poste de St-Doulchard, depuis Asnières, et revenir. Franchement, la Poste ce n'est plus un service public, elle ne pense plus qu'à faire du bénéfice !" La députée Nadia Essayan (Modem) doit rencontrer les responsables de la Poste, le 2 mars. Le comité de défense de la poste d'Asnières les Bourges espère pouvoir l'accompagner pour lui remettre la pétition qui vient d'être lancée. Le conseil municipal de Bourges pourrait, d'ici là, se prononcer sur ces fermetures.