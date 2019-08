Bourges : trois amis participent à un rallye humanitaire en Peugeot 205

Bourges, France

Ils s'appellent Paul, Maxime, et Jean. Ils ont tous les trois 19 ans, et ils ont décidé de se lancer un défi un peu fou : parcourir 10 000 kilomètres en Peugeot 205, traverser une vingtaine de pays, le tout en 23 jours. Mais il ne s'agit pas d'un simple voyage; non, les trois amis participent à l'Europ'raid 2020. Un rallye humanitaire, pour distribuer du matériel scolaire,qui rassemble plusieurs centaines de participants. Ils partiront l'année prochaine de la Roche-sur-Yon, mais avant cela, il leur reste plusieurs étapes à accomplir.

Des passionnés de mécanique, sensibles à l'aspect humanitaire

Les trois amis viennent d'obtenir les papiers de la voiture qui va leur permettre de réaliser leur projet. Ils l'ont acheté à la mi-juillet, chez un garagiste de Foëcy. La voiture date de 1988, elle n'a pas roulé depuis 10 ans, et on compte seulement 65 chevaux sous son capot. "Ça va pas forcément être facile en montagne, surtout chargée avec le matériel scolaire, mais on verra, au pire on poussera la voiture si jamais" plaisante Maxime.

C'est Paul qui a proposé à ses deux amis de se lancer dans le défi; "J'adore les vieilles voitures, c'est comme ça que j'ai repéré l'événement" raconte le jeune homme. Pour Jean, c'est l'aspect humanitaire du rallye qui est le plus motivant : "Ça fait des années que je rêve de faire un voyage associatif (...) On va essayer d'aider notamment des familles en Albanie [pays traversé par l'Europ raid], pays dans lequel j'ai été, et je sais la pauvreté qu'il y a là bas".

Une cagnotte en ligne

Les trois jeunes hommes, qui étudient chacun dans une ville différente, à Troyes, Nantes, et Paris, ont encore quelques étapes à franchir avant de partir en voyage dans leur 205. Il va d'abord falloir récolter des fonds : entre les réparations sur la voiture et le coût inscription, ils vont devoir débourser entre 7000 et 8000 euros. Les trois berruyers se lancent dans la recherche de sponsors. Ils ont également mis en ligne une cagnotte.

Vous pouvez suivre les aventures de trois amis sur leur page Facebook, en cliquant sur ce lien.