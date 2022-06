Bourges : trois lycéens parrainés par des médaillés du mérite ou de la légion d'honneur

Mary, Adam et Johann, les trois lycéens et leurs parrains et marraine.

La Fondation Un Avenir Ensemble va aider trois lycéens de Bourges jusqu'à leur insertion professionnelle. Des élèves méritants des lycées Vauvert et Jacques Coeur. Ces jeunes seront suivis par des parrains ou marraines pour faciliter leur orientation et leur ouvrir des portes pour l'avenir... La fondation un Avenir Ensemble suit une trentaine de jeunes dans l'académie et s'implantera l'année prochaine dans l'Indre. La particularité de ces parrains ou marraines est d'être décorés de la légion d'honneur ou de l'ordre national du mérite. Johann 16 ans, interne au lycée Vauvert de Bourges a été sélectionné : " C'est un peu impressionnant pour un élève comme moi ! " Johann est plutôt intimidé. Il n'est pas habitué à être ainsi mis en avant même si c'est un super gamin. Sa mère Annie, ne dira pas le contraire : " C'est un élève méritant qui donne toujours le meilleur. Il a décroché une bourse au mérite pour ses bons résultats scolaires. Il n'a jamais fait d'écart. J'espère que ce partenariat lui permettra d'ouvrir certaines portes, rencontrer du monde pour avancer dans la vie. "

Les responsables de la fondation Un Avenir Ensemble en région Centre-Val de Loire, et responsables d'établissements scolaires de Bourges © Radio France - Michel Benoit

La famille est originaire de Badecon le Pin, près d'Eguzon. Johan est en seconde maintenance des véhicules mais aimerait se réorienter pour devenir maître-chien. C'est une ancienne cadre d'Air France, qui va le coacher pour peut-être viser encore plus haut. Martine Marage, qui vit entre le Berry et Paris : " J'ai accompagné beaucoup de jeunes tout au long de ma carrière puisque j'étais responsable de la division Asie, à Air France. Je coachais une équipe de 2.000 personnes avec 100 cadres." Mais que pourrait bien apporter Martine, à Johann ? " J'aimerais aller dans des musées ou assister à des grands événements sportifs " avoue l'adolescent. " Je vais essayer de lui ouvrir des horizons " explique Martine Marage. " J'aimerais réfléchir avec lui sur des voies de travail, d'orientation. Je suis là pour conseiller, suggérer. Evidemment, je n'impose rien. Pourquoi pas lui démontrer l'importance du voyage pour aller à la rencontre de l'autre, l'importance de respecter la différence." Et pourquoi pas faire prendre l'avion pour la première fois à Johann ?

Les jeunes lauréats et leurs familles. © Radio France - Michel Benoit

" Notre association est là pour favoriser l'ascenseur social" résume Gilles Vaury, référent de la fondation Un Avenir Ensemble pour l'académie Orléans/Tours. " Les jeunes et leurs parents, des familles de boursiers méritants, n'ont pas forcément les codes pour pousser les jeunes au delà du bac. Nous pensons qu'un parrain, c'est un encouragement destiné à favoriser une trajectoire plus élevée. On a des filleuls qui finissent ingénieurs, ou même avocat. L'accompagnement peut être très long, souvent huit ans puisqu'on suit le jeune jusqu'à ce qu'il décroche un travail. Le gros de l'effort, c'est surtout au lycée pour améliorer l'orientation. Ensuite, les jeunes sont plus autonomes mais on garde évidemment le contact. " La fondation Un Avenir Ensemble peut également apporter un soutien financier. Près de 1000 jeunes ont déjà été parrainés en France. 67 % occupent un poste de cadre supérieur.