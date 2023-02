Bourges : trois nouvelles formations médico-sociales débarquent pour la rentrée de septembre

Trois nouvelles formations ouvrent à la rentrée prochaine sur le pôle médico-social, à Bourges sur trois métiers en tension : Technicien de l'intervention sociale et familiale, Ergothérapeute et Educateur spécialisé : 83 places au total en première année. Des formations de vingt mois à trois ans, selon les spécialités, ouvertes également en apprentissage.

Eric Trouvé, Sonia Cardoso, Magali Bessard et Eric Gaspard (de gauche à droite) © Radio France - Michel Benoit

Trente places sont ouvertes pour former des ergothérapeutes, sur trois ans. Plus besoin d'aller se former à Tours : " La population vieillit dans le département et il faut pouvoir l'accompagner à l'aménagement du logement " explique Sonia Cardoso, directrice de l'institut de formation en Ergothérapie de Tours et désormais Bourges : " Il y a aussi des besoins par rapport aux structures qui ont du mal à recruter des ergothérapeutes. Ce professionnel travaille auprès du public âgé mais aussi auprès des enfants ou dans le secteur du handicap. C'est très large. On peut travailler en structures ou en libéral. " Un besoin qui va s'intensifier dans les prochaines années, estime Magali Bessard, vice-présidente du conseil régional : " L'enjeu est là : faire face au vieillissement de notre population dans des départements ruraux comme le Cher. Comme vous le savez, on cherche à maintenir le plus longtemps possible les personnes à domicile. Encore faut-il pouvoir les accompagner efficacement et adapter leur logement."

Ne manquez pas les portes ouvertes pour plus de renseignements sur l'ensemble des formations proposées © Radio France - Michel Benoit

Quatorze places ouvertes également pour devenir technicien de l'intervention sociale et familiale. Il s'agit d**'accompagner des familles en difficulté dans la vie du quotidien** nous résume le directeur régional de la Croix Rouge, Eric Trouvé : " Ce technicien les suit pour leur apprendre à bien dépenser, à bien cuisiner, à bien faire son ménage et à bien élever les enfants. En terme de collectivités, c'est le département, le premier, qui emploie ces techniciens de l'intervention sociale et familiale. Le département du Cher nous a notifié ses besoins." Une formation sur vingt mois. On manque aussi d'éducateurs spécialisés. Recrutement dès le bac : " On arrive avec plein de volonté de changer le monde à dix-huit ans " résume Eric Gaspard, directeur adjoint de l'ERTS. " Cela, c'est pour les recrutements par parcours sup, mais on ouvre aussi la formation aux reconversions, aux apprentis et on a alors des profils beaucoup plus âgés. L'ensemble des personnes formées est embauché dans la foulée."

Ces formations sont également accessibles en apprentissage et ce n'est pas négligeable pour recruter localement insiste Eric Trouvé : " L'apprentissage aujourd'hui a un réel engouement de la part des jeunes, mais aussi de la part des employeurs car c'est une manière de recruter et fidéliser derrière. " Et d'importants travaux seront lancés au pôle de formation de Bourges pour accueillir ces nouveaux élèves à Bourges. Ils seront achevés en 2026.