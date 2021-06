Un appel à la grève illimitée lancé à l'hôpital George Sand dans le Cher

L'hôpital George Sand, à Chezal-Benoit, se vide peu à peu au grand dam des élus et des agents

Le ton est grave dans le communiqué transmis par la CGT Santé du centre hospitalier George Sand. "La politique exponentielle d’appauvrissement du personnel est bien rodée. Cette situation qui perdure depuis des mois n’est plus acceptable. La qualité, la continuité des soins, la sécurité tant des patients que des personnels ne sont plus assurés", indique le syndicat. Un appel à une grève illimitée est lancé à partir du mardi 29 juin à 21 heures sur l'ensemble des sites du centre hospitalier : à Bourges, à Chezal-Benoît et à Dun-sur-Auron.

La CGT Santé affirme que la situation dans l'établissement est "catastrophique" pour cet été, citant une "pénurie de personnels" et un "fonctionnement en mode dégradé". Des mesures urgences sont réclamées par le syndicat. La liste des revendications est massive :