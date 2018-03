Bourges, France

Depuis le mois de décembre, ces cinq filles planchent sur un projet de bracelet connecté qui pourrait bien changer la vie sur les festivals. Ce bracelet permettrait de dématérialiser les billets et apporterait plein de services complémentaires et très pratiques : " Il y a une puce GPS dans le bracelet, expliquent Solène (ingénieure étudiante, en quatrième année à l'INSA de Bourges), et _Marion_, (lycéenne en première au lycée Pierre-Emile Martin), ça permet de géolocaliser chaque festivalier. Ils peuvent donc se retrouver plus facilement en téléchargeant l'application sur leur portable. "

Marion, Solène et leur marraine sur le projet Link Event, Florence Clavier, ingénieure chez Nexter à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Avec Link Event, plus de billet de concert papier. On vous remettrait ce bracelet lorsque vous achèterez votre place. Un petit écran led permettrait de faire défiler des informations pratiques envoyées par les organisateurs. "Ca peut faciliter l'évacuation des lieux en cas d'incident" ajoutent les deux jeunes filles. Avec 1615 festivals en France, le marché est considérable, et ce bracelet connecté pourrait aussi intéresser les parcs de loisirs, pourquoi pas les jeux olympiques à Paris. Florence Clavier, ingénieure chez Nexter est la marraine du projet : "J'y crois vraiment pour la finale, car Link Event est _assez facile à produire et à un coût raisonnable_. On n'a pas encore fait d'études de marché, mais elles devraient nous le confirmer."

Link Event : Un projet au féminin pour favoriser l'orientation des filles vers les filières scientifiques. © Radio France - Michel Benoit

Les équipes de ce concours Innovatech sont 100 % féminines : deux lycéennes, deux ingénieures en formation et une ingénieure en activité. L'idée est de faire tomber certaines idées reçues sur les métiers scientifiques et techniques, auprès des filles. Vincent Maki est professeur à l'INSA de Bourges : " On sait qu'en France il y a beaucoup de filles en terminale, et en première dans les sections scientifiques, mais ensuite dans le supérieure, elles ne sont plus là. L'idée de ce challenge Innovatech, c'est donc la prise de conscience. De leur montrer que les choses sont possibles et de les rendre réelles en travaillant ensemble, de manière intergénérationnelle sur un projet." La finale du concours aura lieu le 21 mars. Qui sait, peut-être une expérimentation de ce bracelet connecté sur le printemps de Bourges 2019 ?