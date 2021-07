Bourges : un C.A.P. Métiers du Football ouvre en septembre

Il y aura une quinzaine de places pour un recrutement en fin de classe de troisième, mais aussi en reconversion professionnelle puisqu'on peut s'inscrire jusqu'à l'âge de 30 ans. Une première marche car l'ambition est de créer à Bourges, une filière foot jusqu'au BTS au moins. Pour intégrer ce CAP, il faudra un niveau correct en football mais l'objectif, c'est évidemment de préparer l'avenir avec un premier diplômeet de raccrocher des jeunes par le foot.

Les partenaires du CAP métiers du football à Bourges : CFA Turly, mairie de Bourges et Bourges 18 © Radio France - Michel Benoit

Le club, anciennement Bourges Foot, très ancré sur les quartiers Nord de Bourges organisait déjà de l'aide aux devoirs. La fusion avec le Bourges 18 apporte des moyens supplémentaires et des ambitions en termes d'insertion : " On va permettre aux jeunes de jouer au foot tout en préparant un diplôme " se réjouit Cheikh Sylla, co-président du Bourges 18. " On leur propose un diplôme mais aussi une récompense puisque grâce au statut d'apprenti, ils auront une aide mensuelle qui variera de 400 euros environ à plus de 1.000 euros. C'est très important. Ce sera une carotte pour leur dire d'aller à l'école, et c'est là, l'essentiel pour construire un avenir car tout le monde ne fera pas carrière sur le terrain." Le Bourges 18, la mairie, se sont déjà engagés à accueillir des apprentis.

La conférence de presse de lancement du CAP métiers du football à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Dans cette formation on jouera au foot, mais l'essentiel sera les matières générales et l'enseignement administratif et commercial : " Ils étudieront comment effectuer par exemple un démarchage en entreprise " précise Stéphane Soudry, responsable formation au CFA Turly. " Comment négocier un tarif. Il y aura une présentation de l'entreprise au sens large, des notions juridiques aussi. Il y a aura de la technologie qui portera sur le sport en France ou de la biologie du sport, comme de l'anatomie, des sciences humaines aussi comme la préparation mentale. Sans oublier les matières générales comme dans tous CAP : français, histoire, maths et anglais. On concentrera les cours théoriques le lundi, le jour du décrassage après les compétitions du weekend. " Le CAP métiers du football ouvre sur le domaine tertiaire d'un club de foot, une première marche vers un bac pro. Tous les renseignements sur le site du club de foot de Bourges, le Bourges 18.