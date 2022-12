Bourges : un champion du monde au collège Jules Verne

Depuis le mois de septembre, 19 élèves du collège Jules Verne de Bourges pratiquent quatre heures de football par semaine en plus de leurs cours sous l'égide de l'académie Diomède. Il faut dire que Bernard Diomède est né à Bourges en 1974. Le champion du monde voulait s'investir pour sa ville natale, "cela faisait longtemps que j'attendais pour faire quelque chose ici. J'ai été élève au collège Jules Verne. Un élève parfois agité d'ailleurs... et je voulais redonner ici, en échange de ce que j'avais reçu."

L'académie Diomède, créée par l'ancien joueur, propose un accompagnement au long cours. Le collège Jules Verne dispose d'une section sportive et le partenariat avec l'académie Diomède a permis de la relancer, après des années difficiles suite au covid. "Cette section sportive était réservée aux filles. Avec l'académie Diomède, on l'a rendue mixte. Le sport permet de mener un double projet pour les élèves, en plus de la scolarité classique" étaye Bébédicte Marquet, principale du collège Jules Verne.

Sport et éducation

"Pour nous, équipe éducative, le sport nous permet de mieux mobiliser les élèves. Par exemple, un jeune qui serait en train de déraper, on peut plus facilement lui faire prendre conscience de son comportement puisque l'éducateur sportif également lui fera la remarque. Le jeune se remettra plus facilement en cause. On peut alors mieux l'accompagner pour qu'il évolue favorablement."

L'académie Diomède est mixte et cette jeune fille de sixième qui la fréquente a déjà bien assimilé le message : "Il faut travailler, travailler, travailler. L'académie, c'est quatre heures de foot par semaine et j'en fais aussi dans mon club. Au total, j'en suis à huit heures par semaine. Cela va m'aider à progresser. J'adore ça et je voudrais bien devenir professionnelle, mais je sais que ce sera dur. Mes points forts, c'est la défense et la relance."

Bénédicte Marquet, principale, Bernard Diomède, et Yann Galut, maire de Bourges, ont signé la convention. © Radio France - Michel Benoit

Bernard Diomède a prodigué quelques conseils techniques lors de l'entraînement, "Dans le foot, il faut travailler les bases et être exigeant avec soi-même, mais c'est ce qui paye." Son académie suit les élèves jusqu'à la sortie du lycée pour améliorer leur insertion professionnelle puisque tous ne réaliseront pas leur rêve de devenir footballeur professionnel.

"Seuls 5 % des jeunes qui rejoignent un centre formation deviennent pro. Aujourd'hui, on a emmené avec nous un jeune de région parisienne qui est entré à l'académie en sixième. Il a compris qu'il ne pourrait pas devenir pro. On l'a donc aidé dans son orientation et il veut devenir contact manager, c'est un poste encore plus large que community manager. Il est en apprentissage à l'académie pour deux ans. Le but, c'est d'accompagner les jeunes jusqu'à la fin de la terminale pour une bonne orientation." Beaucoup s'orientent vers le métier d'éducateur sportif, comme Bernard Diomède qui est également sélectionneur de l'équipe U20 tricolore.