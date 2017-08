Bourges : un collectif réquisitionne des logements pour les migrants

A Bourges, le "Collectif On Dort Au Chaud" (Codac) passe à la vitesse supérieure : ses bénévoles ont décidé de réquisitionner deux appartements vacants. Ils les occupent depuis le 1er Août et ont décidé d'y installer les migrants qui n'ont pas de solution d'hébergement.

Le Collectif On Dort Au Chaud (Codac) estime qu'une quarantaine de migrants se sont retrouvés ces derniers mois sans solution d'hébergement dans le Cher. Parmi eux, ce jeune originaire de Côte d'Ivoire, arrivé il y a une dizaine de mois en France. Il a été hébergé un temps par le 115, puis s'est retrouvé à la rue. Cela faisait deux mois qu'il dormait à la rue quand le Codac l'a pris en charge : "Je dormais dans les caves, devant des magasins, et je commençais vraiment à déprimer. Quand j'appelais le 115, ils me disaient qu'il n'y avait plus de place".

Le Codac a récupéré des meubles et des matelas auprès des Compagnons d'Emmaüs, notamment. © Radio France - Michel Benoit

Aujourd'hui, ce jeune homme dort avec six autres migrants dans ces deux appartements réquisitionnés par le Codac. Une action évidemment illégale pour inciter les autorités, la mairie de Bourges et surtout la préfecture, à dégager des moyens supplémentaires. François est membre du Collectif ce soir on dort au chaud : " Certains d'entre nous hébergeaient des migrants chez eux depuis plusieurs mois, mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est une vraie solution et qu'on attribue des appartements vacants à ces demandeurs d'asile. Il en existe suffisamment sur Bourges."

Chaque appartement dispose d'une petite cuisine, particulièrement appréciée par les résidents. © Radio France - Michel Benoit

Le collectif réclame un toit pour chacun des migrants à la rue, mais ne se fait pas vraiment d'illusion sur la réaction des autorités qui pourraient utiliser la manière forte pour les déloger comme cela s'est fait ailleurs à France. Le Codac rappelle que la préfecture du Cher a déjà été condamnée une dizaine de fois devant le tribunal administratif pour non respect à ses obligations d'hébergement des demandeurs d'asile.