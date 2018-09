Les donneurs de sang vont être choyés ce vendredi à Bourges. La cadre, tout d'abord : le don est organisé dans la magnifique salle du Duc Jean, vestige de l'ancien palais du 14éme siècle, et les donneurs seront récompensés par une collation réalisée par les apprentis des métiers de bouche.

Bourges, France

On appelle cela un don du sang gastronome. Il est organisé par un club service : la table ronde de Bourges, en partenariat avec l'établissement français du sang. De quoi attirer les gourmands : " On met à contribution tous les corps de métiers du CFA de Bourges : pâtissiers, boulangers, charcutiers, explique Thibaut Coquery, vice président de la table ronde de Bourges. Il y aura même des macarons. L'idée, c'est de récompenser les donneurs pour leur générosité et de leur montrer que l'ambiance est conviviale pendant un don. Cela contribue à faire oublier la peur de l'aiguille."

Thibaut Coquery, vice-président du club service La Table Ronde, de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

L'objectif est d'attirer une centaine de donneurs, et pourquoi pas des nouveaux donneurs qui se laisseront séduire, espère Chanelle André, chargée de communication à l'EFS Centre et Pays de la Loire : " Y'a un vrai impact sur la collecte. La collation gourmande peut être un déclencheur de don. Renouveler notre fichier de donneurs est l'un de nos objectifs principaux notamment parce que certains anciens donneurs, atteints par la limite d'âge (elle est de 70 ans pour les hommes comme pour les femmes) sont obligés de s'arrêter. La collation gourmande est un moyen convivial d'attirer du monde puisqu'il est essentiel de bien manger et bien s'hydrater après un don, mais aussi avant. Il ne faut jamais venir à jeun." Rendez-vous salle du duc Jean, à Bourges place Marcel Plaisant de 10H à 15H00.