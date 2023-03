Bourges : un éclairage public bientôt pilotable à distance

La télégestion de l'éclairage public constitue un gros progrès : elle va permettre d'adapter l'intensité de l'éclairage, de mieux coller aux réalités du moment, tout en faisant des économies. Pour cela, il faut installer environ 320 modules de télégestion dans la ville. Un investissement d'environ 400.000 euros en partie financé par les économies déjà réalisées sur le réseau suite à l'extinction de l'éclairage la nuit. L'installation des modules de gestion à distance a commencé en début d'année : une cinquantaine de postes d'éclairage en sont déjà équipés. Désormais on peut allumer ou éteindre les lampadaire à partir d'un simple smartphone. Ca change la vie des agents affirme Idir Aïdoud, chef du service de gestion du domaine public à la mairie de Bourges : " A chaque fois qu'on avait une intervention à réaliser sur une de ces armoires, les équipes devaient se déplacer physiquement sur ces armoires pour apporter les modifications, comme le réglage de l'horloge par exemple. La télégestion va nous permettre d'être plus réactif et d'intervenir à distance. On évitera des déplacements d'agents et ce sera de l'argent économisé."

La gestion de l'éclairage public à Bourges se fera bientôt intégralement à distance à partir de tablettes ou smartphone © Radio France - Michel Benoit

De l'électricité économisée également puisqu'on pourra moduler l'intensité de l'éclairage (à la fin de l'année 40 %, des réverbères seront en led ). Des investissements en grande partie financés par les économies qu'ils génèrent : " On estime entre 300 et 400.000 euros les économies sur la facture d'électricité pour la ville chaque année " détaille Hugo Lefelle, adjoint au maire de Bourges. " Ce calcul a été établi avant l'augmentation du coût de l'énergie. Et on investit chaque année environ 800.000 euros pour moderniser notre réseau d'éclairage. Notre volonté est donc de profiter de ces économies pour décupler nos efforts dans ce domaine. Ca prouve que pour nous, l'éclairage public, ce n'est pas juste une charge qu'on veut réduire, mais on a une vraie volonté d'en faire un service modernisé."

Les armoires municipales ont équipées d'un module de télégestion © Radio France - Michel Benoit

L'extinction de l'éclairage public de minuit à cinq heures du matin restera la règle à Bourges mais avec des exceptions rendues possibles par cette télégestion : " L'extinction, c'est une mesure avant tout en faveur de la biodiversité, il n'y a donc pas de raison de revenir dessus " poursuit Hugo Lefelle. " Néanmoins, les besoins ne sont pas les mêmes un dimanche soir en février et un jeudi soir du mois de mai. Avec une télégestion, on pourra, en fonction des secteurs, de la vie nocturne là où il y a un évènement, moduler. On va donc adapter l'éclairage à la vie des habitants. Cela me semble être la bonne définition d'un service public. " Pour l'instant, 27 % de la ville de Bourges est éclairé en led.