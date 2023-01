Bourges : un escape game pour promouvoir les métiers du numérique

Jusque mi-mars, environ 1.500 élèves de troisième et de seconde, de tout le département du Cher vont pouvoir découvrir de façon ludique des facettes des métiers du numérique. Ils vont participer à un atelier robotique et à un escape game où leur mission sera de découvrir les anti-virus informatiques. Cinq missions au total, par équipe de six : " Une première mission concerne les codes et la programmation " détaille Clarisse Torchon, professeur de physique-chimie. " Ils doivent trouver les objets du quotidien qui peuvent contenir du code informatique et qui peuvent être infectés par des virus, une smart-box par exemple. On a une mission aussi sur les réseau sociaux et comment on peut les infecter par le biais des hashtags notamment. Le but, c'est de trouver l'antivirus. Cet escape game ne leur apportera pas de connaissances à proprement parler, c'est plutôt une découverte de cet univers technique pour ensuite les pousser à aller plus loin et leur montrer que ce n'est pas forcément très compliqué."

Clarisse Torchon, professeur de physique-Chimie © Radio France - Michel Benoit

Le but est de susciter des vocations surtout chez les filles, très minoritaires dans ces métiers nous rappelle, François Granger, directeur des services informatiques de l'académie Orléans-Tours : " Dans ces métiers du numérique, on a 80 % de garçons pour 20 % de filles. D'où l'urgence absolue à développer l'intérêt vers ces futurs métiers. Nous savons que nous avons un besoin exponentiel de compétence dans le domaine de l'intelligence artificielle."

François Granger et Christine Fauvelle-Aymar, des services du rectorat d'Orléans-Tours. © Radio France - Michel Benoit

Et pas besoin d'être forcément ingénieur. Cela concerne aussi des métiers d'exécution. La petite graine semée en primaire n'est pas suffisante estime Christine Fauvelle-Aymar, conseillère du recteur : " Le stéréotype de genre qui finalement guide les choix d'orientation des filles, se met en place dès la petite école. C'est pour cela qu'on a des actions robotiques dès la petite école, mais il faut les poursuivre après puisque pendant les années collège, c'est là que l'orientation se fait. " Le Cher a été désigné territoire numérique éducatif. Il y a un département sélectionné par région. Durant trois ans, les actions de sensibilisation vont se succéder. Un investissement global de cinq millions d'euros par l'éducation nationale complété par l'apport des collectivités locales et régionales évalué à deux à trois millions supplémentaires.