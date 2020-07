Bourges : un guide pour venir s'installer dans le Cher

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce guide de 130 pages tombe particulièrement à pic. Un sondage indiquait que 55 % des Parisiens étaient prêts à partir vivre en province suite au confinement du Covid. Après tout, le Cher n'est qu'à deux heures de la capitale. Ce guide donne un aperçu du département : patrimoine, vie économique, équipements, transports, etc... Zoé Leroy, directrice des éditions Héliopoles voulait vraiment consacrer un guide à notre région : " On a vraiment visé le cœur du centre de la France avec le Cher et Bourges. C'était important pour nous de montrer qu'il y avait d'autres projets possibles que d'aller au soleil ou au bord de la mer. Je le compare souvent au cadeau bonux. Quand vous êtes muté, on vous offre parfois un logement, ou alors une augmentation mais on ne vous donne pas le déclic qui va vous donner envie d'aller sur ce territoire. Ni à vous, ni à votre famille. Cet ouvrage, ça permet d'avoir une décision familiale autour du projet professionnel."

Zoé Leroy, directrice des éditions Héliopoles © Radio France - Michel Benoit

Ce guide s'ouvre évidemment sur le patrimoine local avec toutes les facettes du département, mais sa force est de répondre aussi aux questions que se poserait une famille susceptible de déménager : formation, santé, transport, vie économique, etc.... Dominique Delajot, un ancien du Berry Républicain, en est le rédacteur. Pour lui, ça répond à une vraie demande, notamment de jeunes couples d'Ile-de-France. " En travaillant sur ce guide, je me suis aperçu qu'il y avait finalement beaucoup de jeunes qui étaient déjà venus s'installer dans le Cher ou qui y réfléchissaient. Des zones comme le Sancerrois ou le pays Fort, notamment attirent pour le travail. Par l'autoroute A77 qui passe juste de l'autre côté, dans la Nièvre, on est à deux heures de Paris. Avec le télétravail qui va se développer, certains réfléchissent à se mettre au vert. Il y a aussi la région de Vierzon qui est un vrai nœud routier et ferroviaire. Le sud du département intéresse peut-être plus les retraités. Il faut dire que le prix de l'immobilier reste très intéressant chez nous."

Lorànt Deutsch s'est installé à 50 % dans le Cher en achetant une maison à Neuvy sur Barangeon. © Radio France - Michel Benoit

On met en avant les forces du territoires, les faiblesses sont juste évoquées comme le manque de dessertes ferroviaires ou de médecins. Ce guide répond à une demande du conseil départemental, lancée bien avant le confinement. Michel Autissier, président du conseil départemental, confirme que certaines familles parisiennes s'intéressent effectivement au Cher. "On observe effectivement un frémissement sur les visites et même sur les ventes immobilières depuis quelques semaines." Reste à savoir si la crise post covid qui s'annonce ne saignera pas le département et n'écornera pas son image. Michel Autissier veut rester positif : "Le Berrichon moyen, il a toujours des ressources et même s'il n'avance pas toujours très vite, il ne recule jamais ! "