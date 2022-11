Bourges : un handicafé pour lancer la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées

Alors qu'un handicafé est organisé ce jeudi (17/11) à Châteauroux, (Salle Barbillat-Touraine de 14h à 17h) et qu'un autre se tenait lundi à Bourges, le constat sur l'emploi des personnes en situation de handicap est plutôt encourageant.

Des progrès restent à obtenir mais les entreprises jouent de mieux en mieux le jeu, grâce aussi aux aides à l'aménagement de poste de travail. La loi fixe à 6 % le taux minimum de personnes en situation de handicap en entreprise, sous peine d'être taxé. On serait plutôt à 7 % dans le Cher, alors que la moyenne régionale est de moins de 4 %. L'association Cap Emploi accompagne les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Mathieu Nectoux, directeur adjoint dans le Cher insiste : tout est possible, comme cette personne sourde qui a été embauchée dans une entreprise informatique : " Nous avons fait intervenir un interprète sur environ 300 heures sur les étapes clés du parcours de formation. Cette personne a ensuite été embauchée et cet interprète est revenu en entreprise pour l'accompagner durant sa période d'intégration. Tout cela a été entièrement financé par l'Agefiph. Cela n'a rien coûté, ni à l'entreprise, ni à l'organisme de formation. "

600 invitations à des demandeurs d'emploi en situation de handicap ont été lancées pour ce handicafé à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une semaine lancée à Bourges par un handicafé au palais d'Auron lundi après-midi. Plus de quarante entreprises étaient présentes et une trentaine d'organismes de formation ou d'accompagnement. Juliann a décroché un BTS électrotechnique en juin : il recherche un premier job : " J'ai la maladie des os de verre. J'ai eu énormément de fractures, surtout quand j'étais petit. J'ai décroché un entretien chez MBDA, mais cela n'a pas abouti. Je viens donc ici pour trouver d'autres idées. " Bien sûr, pas de travail physique pour lui... L'entreprise Millet, paysagiste à Vierzon, veut jouer la carte de l'inclusion : " Le handicap n'empêche pas forcément de travailler. Le mal de dos, un problème à un doigt n'empêchent pas de prendre une pelle ou une truelle, ou d'utiliser un engin mécanique ou autre " explique son responsable génie civil.

L'entreprise Millet et fils, paysagiste à Vierzon, est prête à embaucher davantage de personnes handicapées © Radio France - Michel Benoit

Les secteurs en tension n'hésitent plus miser aussi sur le handicap : Enora est autiste et sort d'une formation en maroquinerie : " Malheureusement, je n'ai tenu qu'un mois et demi malgré le très bon accueil qui m'avait été fait. Mais j'étais extrêmement fatiguée. Mon employeur me ménageait des poses quand je sentais que la situation dérapait et que j'avais besoin de respirer. C'était cependant une très belle expérience et j'espère bien pouvoir recommencer. " Francis Loeillet, coordinateur d'Atout Gem Autisme 18, est persuadé que ça peut marcher même si cela suppose quelques contraintes pour l'employeur, afin de créer un environnement favorable pour le collaborateur autiste : " Il vaut mieux un environnement calme, parfois un éclairage tamisé. Surtout, il faut que les taches soient bien définies et que la personne autiste ait un référent dans la société capable d'intervenir ou de l'accompagner au mieux. "

Francis Loeillet, Mahdi et Valentin, du Groupe d'entraide mutuelle GEM Autisme 18 © Radio France - Michel Benoit

Valentin, 17 ans, autiste Asperger se verrait bien travailler à la SNCF : " Quand j'étais plus jeune, je prenais souvent le train avec grands-parents. c'était super. J'aimerais travailler dans la relation client. Mais on m'a bien prévenu qu'il fallait que je cherche une autre idée si celle-ci n'aboutissait pas. J'aime aussi la vente. Mes qualités ? Je suis très ponctuel, organisé, dynamique et volontaire." Un optimisme souvent moteur en entreprise. Juliann à un moral de battant : " Avec la maladie, on apprend à s'adapter à beaucoup de choses et on relativise beaucoup les petits problèmes du quotidien. Avec notre maladie, on a une capacité à se dire, c'est pas grave, si on ne peut pas faire ça, on fera autre chose ! " Sa maladie des os de verre a entraîné treize fractures : le combat au quotidien, Juliann, sait ce que c'est !