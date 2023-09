Bourges : un immeuble participatif au coeur du quartier des Gibjoncs

Quinze appartements et des locataires qui adhérent à une démarche commune. Dans cet immeuble, on veut cultiver du lien social et pratiquer des activités en commun. Tout sauf un immeuble impersonnel. L'originalité, c'est un jardin partagé, mais aussi des terrasses partagées et une salle commune où les locataires peuvent se retrouver. Geneviève a emménagé au mois d'avril : " Ici, c'esbeaucoup plus convivial que dans un immeuble classique. Généralement, c'est moi qui vient ouvrir les volets de cette salle commune, le matin vers 9H30 . Je les referme en soirée. Tous les meubles ont été fournis par les locataires : la grande table, les chaises, le réfrigérateur...On m'a déjà posé la question : vous faites la cuisine ensemble ? Vous vivez ensemble ? Mais non, pas du tout. On est bien chacun chez soi. Simplement, on a une salle où on peut se retrouver pour des activités communes."

Nicolas, Monique et geneviève : trois des locataires de la Maison des Pourquoi Pas, dans le jardin partagé de l'immeuble © Radio France - Michel Benoit

Les locataires ont rédigé une charte : ce sont eux par exemple qui entretiennent les parties communes. Il y a des retraités, des jeunes couples avec enfants, un brassage culturel. Tout le monde se connait dans l'immeuble et noue des relations qui ne sont pas envahissantes pour autant. C'est ce qu'apprécie Nicolas : " L'idée, c'est déjà de se dire bonjour. Prendre des nouvelles. Si on n'a pas vu quelqu'un depuis quelques jours, on va toquer à sa porte. Chacun a sa vie privée évidemment. Il ne faut pas que ce soit oppressant, mais on peut partager des sorties ensemble, des activités. Moi, je m'occupe beaucoup du jardin partagé."

Les locataires adhèrent à des valeurs communes qui régissent la vie dans l'immeuble © Radio France - Michel Benoit

Il y a le potager collectif qui permet de se rencontrer avec déjà une petite récolte de pommes de terre ou de courgettes. Monique, 81 ans, apprécie la salle commune : " Bien sûr que j'y vais régulièrement. On a fait entre autres un anniversaire ici. Il y a aussi une chambre et une salle de bain. Cela permet aux locataires de loger des amis ou de la famille qui vient leur rendre visite par exemple. Je suis vraiment contente d'être là. "

La salle commune est à la disposition des locataires de l'immeuble. © Radio France - Michel Benoit

Evidemment, les choses doivent encore se roder mais ce qui est certain c'est qu'à la Maison des Pourquoi Pas, on ne se sent jamais seul...