Bourges : un Jeu de l'oie pour lutter contre le harcèlement à l'école

Il y a un numéro de téléphone stop harcèlement, le 30 20, mais aussi des outils à utiliser en classe avec les élèves. Comme ce jeu de l'oie adapté à la détection des cas de harcèlement. Une mutuelle d'assurance scolaire vient d'en offrir cinq exemplaires à l'Inspection académique du Cher, une par circonscription scolaire.

Le plateau compte 64 cases sur lesquelles on se déplace grâce à un dé. Sur chaque case une image. "Prenons l'exemple de cette case où on voit un enfant à vélo détaille Nicolas Blanchard, responsable de la délégation MAE du Cher. Peut-être qu'un enfant aura eu un problème en retrouvant plusieurs fois son vélo dégonflé devant l'école, alors qu'il voulait rentrer chez lui le soir. S'il a vécu cela, il se confiera peut-être. On vise surtout à libérer la parole."

Nicolas Blanchard, de la délégation Cher MAE et Pierre-Alain Chiffre (à droite) , directeur des services académiques du Cher © Radio France - Michel Benoit

Et ça marche. Pour preuve cette petite fille, dans une école du département. "Une petite fille s'est mise à pleurer à jouant à ce jeu en classe, il y a quelques jours relate Philippe Boursault, directeur de l'école Jules Ferry de Bourges et référent harcèlement scolaire dans le Cher. La personne de l'équipe ressource lui a demandé évidemment pourquoi ces sanglots, et elle a signalé une situation de harcèlement intrafamilial mais qui pouvait avoir des rejaillissements sur l'école."

Philippe Boursault, directeur de l'école Jules Ferry de Bourges et référent harcèlement scolaire © Radio France - Michel Benoit

Le but de cette prévention est d'agir avant que les intimidations ne dégénèrent en véritable harcèlement. La solution n'est surtout pas de stigmatiser l'enfant harceleur, explique les spécialistes mais de travailler avec tous les élèves de la classe pour être aux côtés de la victime. "C'est l'idée de la méthode de préoccupation partagée poursuit Phillipe Boursault, c'est-à-dire que l'on va demander au groupe classe, par exemple, de trouver une solution pour que l'enfant cible ne subissent plus les moqueries ou les chamailleries. Non cela ne reste pas secret, mais on n'incrimine personne. On ne stigmatise pas un élève en disant qu'il est harceleur. On l'interroge au même titre que les autres en lui disant, ton camarade ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour trouver une solution ensemble."

Chaque image peut être l'occasion d'évoquer une situation de harcèlement ou un outil anti-harcèlement © Radio France - Michel Benoit

Quant aux signalements opérés via le téléphone stop harcèlement au 30 20, l'Education nationale s'engage à recontacter la famille victime dans les huit jours et à mettre en place rapidement des mesures avec l'établissement. Un bilan est systématiquement réalisé avec la famille quelques semaines plus tard pour voir si tout est rentré dans l'ordre.