Bourges, France

Joé Redzy souhaiterait percer dans le hip hop et le rap. Ce jeune homme de 26 ans espère faire le buz, évidemment, mais sa démarche vise aussi à rassembler et encourager l'équipe de France en Russie.

Joé Redzy, rappeur et fan de l'équipe de france de football. © Radio France - Michel Benoit

Ce jeune artiste casse un peu les codes du rap... Pas de grosse chaîne en or ni de violence ou de sexe dans ses paroles, Joé Redzy se situe au carrefour de la chanson et du rap. Cet hymne, l'idée lui est venue récemment : " C'était à peu près 15 jours avant le début de la coupe du monde. je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour encourager la ferveur autour de l'équipe de France." Joé a repris une musique libre de droits sur Youtube et écrit les paroles : " Je parle même de la Marseillaise, c'est important quand on représente la France. Certains disent que je ne suis pas un pur rappeur. C'est vrai que j'aime également chanter. J'ai donc fait un vrai refrain pour donner la pêche, mais les je rappe sur les couplets. J'aime bien faire les deux choses."

Joé Redzy, sans la casquette. © Radio France - Michel Benoit

Sur son clip, Joé est bien entouré : les 42 filles des Medley Dies, les pom-pom girls de Vierzon, championnes d'Europe... le rappeur scrute régulièrement le nombre de vues sur internet : " On est à plus de 3.000 en une dizaine de jours, c'est pas mal. J'espère qu'on sera au moins à 10.000 à la fin de la compétition. Mon rêve, ce serait que ma chanson arrive jusqu'aux oreilles des bleus. Ce serait génial. Ou pourquoi pas à celles d'un producteur." Joé avait déjà écrit un hommage au colonel Beltrame, et il songe déjà à son prochain clip : une chanson sur le sort des sdf...