Bourges : un marathon jusqu'à Vierzon, dès 2024

Départ de Bourges pour arriver à Vierzon au terme de 42,195 km.Un marathon mais aussi un semi-marathon (départ de Mehun sur Yèvre) et un 10 km en démarrantt de Foëcy. Un parcours qui suivra en grande partie le canal de Berry, afin de mettre en valeur l'un des fleurons touristiques du département : " Le départ se fera devant la cathédrale de Bourges, classée au patrimoine mondial de l'unesco, se réjouit Richard Boudet, vice-président du département du Cher, en charge des sports. Ce sera magnifique pour rallier Vierzon via ce canal de Berry qui est l'un de nos joyaux, dont les berges sont aujourd'hui rénovées pour la pratique du vélo. C'est assez rare en France de proposer un marathon, en grande partie le long d'une rivière ou d'un canal." Un parcours assez rectiligne, sans grande difficulté mais intéressant souligne Franck Bonnaud, président du comité d'athlétisme du Cher : " Il y a des longues lignes droites, c'est sûr. Après c'est un peu ombragé donc ce sera agréable. Les longues lignes droites, cela permet aussi de caler son temps et se relancer plus facilement après un passage à vide par exemple. Ici, on ne sera pas embêté avec le dénivellé. C'est vrai que le circuit ne sera pas large, mais en marathon on court par petits groupes de quatre ou cinq. Ca ne devrait donc pas poser de problème majeur."

La présentation officielle du marathon du Cher © Radio France - Michel Benoit

A quelques semaines des jeux olympiques de Paris, et alors que la flamme ne passera pas dans le Cher, le département souhaite marquer le coup, Le conseil départemental a refusé de débourser 180.000 euros pour être partenaire de la flamme, comme le demandait le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Ce marathon n'est pas une compensation assure le département, mais il préfère mettre 30.000 euros pour une épreuve qui vendra mieux l'image du Cher. Le budget global sera de 120.000 euros avec les différents partenaires. Mais Christian Noir, du comité départemental d'athlétisme prévient : il faudra être attentif à la sécurité des coureurs sur ce parcours atypique : " Il y a des endroits où on s'approche vraiment très près du canal. Il y aura des rubalises, on prendra toutes les précaution,s mais il faudra que les coureurs gardent leur lucidité jusqu'au bout, malgré la fatigue. On va organiser au mieux les secours avec les pompiers notamment et réflechir dans le détail à la manière d'intervenir en cas de secours à apporter."

La canal de Berry à Bourges (les coureurs ne passera pas à cet endroit précis où les berges sont trop étroites) © Radio France - Michel Benoit

Se pose également la question du public : où pourra t-il prendre place ? Le berruyer, Bastien Augusto, champion de france sur 3.000 mètres est dors et déjà séduit : " Moi je fais des distances plus courtes, mais je trouve que c'est une très bonne idée ce marathon pour vanter notre département. L'idée d'organiser un 10 km, c'est très bien également, car cela permettra d'attirer plus de coureurs, même sur le semi-marathon. Il faudra aussi le pérenisser et le rendre qualificatif pour les championnats de France."

200 bénévoles seront nécessaires ; le comité départemental d'athlétisme vient de lancer le recrutement pour ce marathon . Quant aux participants, les inscriptions seront ouvertes à l'automne.