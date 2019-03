Bourges : un nouveau plan de renouvellement urbain à 126 millions d'euros

Bourges, France

1.500 logements, seront démolis, principalement sur le quartier des Gibjoncs. Reste un problème de taille : que va devenir le centre commercial Cap Nord, dont la moitié des 20 cellules sont vides aujourd'hui ?

Cap Nord ne date que de 2002 : un supermarché et une galerie marchande à moitié vide aujourd'hui. Un projet de rénovation lancé en 2014 à fait long feu : " Dans la galerie, il y a un affichage préalable à des travaux, qui est là depuis un an et demi., explique Hugues Martinot, président des commerçants. Mais le projet est abandonné. Le problème aujourd'hui, c'est de donner envie aux gens de passage de s'arrêter ici. "

Cap Nord a mauvaise réputation, certains l'ont même surnommé Cap Shit, parce qu'il est très facile de s'y procurer du cannabis. La fréquentation n'a cessé de baisser. Il faut dire aussi qu'il y a 20 % d'habitants en moins aux Gibjoncs depuis que le quartier de la Chancellerie a été rénové.... mais les charges d'exploitation restent très élevées pour les commerçants de la galerie marchande, détaille Hugues Martinot : " Il y a un gardien constamment dans la galerie marchande, on doit aussi assumer une sécurité incendie très onéreuse. On paie des charges comparables à une galerie marchande d'hypermarché, sans en avoir le nombre de clients. Aujourd'hui 10 des 20 cellules commerciales sont vides."

La mairie de Bourges propose désormais de reconstruire un nouveau centre commercial, pas très loin : un supermarché moitié plus petit, environ 1000 M2 et quelques commerces autour : " On est conscient du problème, explique Pascal Blanc, maire de Bourges. Bien sûr, il ne faut pas stigmatiser ce quartier. Certains clients ont la même appréhension quand ils vont faire leurs courses dans d'autres quartiers de Bourges, mais on veut agir et j'ai confiance. On va avancer sur ce dossier, même si on rencontre quelques difficultés avec certains partenaires. " Il faut en effet convaincre le groupe Carrefour d'adhérer au projet ou de ne pas l'entraver... ce n'est pas gagné.