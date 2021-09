Bourges : un nouveau tournage dans la cathédrale St-Etienne

"Serpent Queen" retrace la vie de Catherine de Médicis, épouse du roi Henri II, et régente de France. Ses trois fils ont également régné . Catherine de Médicis est aussi la mère de la reine Margot, épouse d'Henri IV. Un destin au coeur des guerres de religions qui mérite bien une série.

Le parvis de la cathédrale de Bourges accueille la logistique du tournage © Radio France - Michel Benoit

En mars dernier, Jean-Jacques Annaud était venu tourner dans la cathédrale de Bourges. C'est le régisseur de ce tournage qui a conseillé à cette production de venir également ici se réjouit Valérie Richebracque, architecte des bâtiments de France à Bourges : " Il leur a dit qu'ils seraient extrêmement bien accueillis à Bourges. J'ai donc eu un coup de fil et j'ai donné tout de suite mon accord de principe avec des réserves pour vérifier que ce tournage était bien conforme à la conservation et à la sécurité de l'édifice, et bien sûr sous réserve que l'affectataire donne bien son accord. C'est en tenue d'époque. Cela va être magnifique puisque ce sont des grosses scènes qui vont être tournées : les funérailles de l'époux de Catherine de Médicis (le roi Henri II) et le sacre de l'un de ses fils."

L'équipe installe un long tapie dans la cathédrale de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

La première saison, huit épisodes, est tournée actuellement dans la région, pas seulement à Bourges : " Notre projet se tourne dans la région pour profiter de ses châteaux. Il était donc logique de venir tourner aussi ici dans la cathédrale de Bourges qui est vraiment magnifique. On est tout à fait dans l'époque. On accessoirise un peu plus puisque à cette période, il n'y avait pas chaise ni de banc dans les cathédrales. Et comme on tourne des scènes d'apparat, on utilise beaucoup de tapis, de tentures. On aura environ deux-cents figurants en tenue sur ces deux jours de tournage. Ici à Bourges, c'est vraiment très bien car on nous facilite la vie. Que ce soit, la ville, la police municipale, la Drac. On apprécie énormément."