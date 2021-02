Bourges : un nouvel appel à figurants pour le film de Jean-Jacques Annaud

Après des enfants, c'est maintenant des adultes que la production recherche pour incarner des touristes aux abords de la cathédrale. Ne perdez pas de temps pour envoyer vos photos. Deux photos : une en portrait récente et en couleurs, une autre en pied, toutes deux sur fond neutre ou blanc. La production n'a pas indiqué de nombre précis de figurants, mais il en faudra beaucoup, de 16 à 90 ans. Le tournage aura lieu entre le 9 et le 12 mars, à priori sur une une journée et c'est rémunéré 105 euros bruts par jour. Vous trouverez toutes les précisions sur le site de la ville de Bourges. Ne passez pas par d'autres sites, parfois payants. Ecoutez la mise en garde de l'adjoint à la culture, à Bourges, Yannick Bedin : " Il n'y a pas besoin de payer pour participer au casting de ce film puisque l'adresse mail que nous vous fournissons sur le site de la ville vous mettra directement en contact avec la production. "

Yannick Bedin, adjoint au maire de Bourges, délégué à la culture © Radio France - Michel Benoit

Une quarantaine d'enfants ont déjà été sélectionnés (sur 1.500 candidats pour les tournages de Sens et Bourges). La production s'est également rapprochée du service d'incendie et de secours du Cher, car évidemment, elle a besoin de pompiers pour ce tournage. L'état-major lui a envoyé une liste de 42 pompiers prêts à participer à ce tournage : " On va mettre à disposition du matériel des sapeurs-pompiers du Cher pour ce tournage " détaille le colonel Rémi Andriot, commandant en second des pompiers du département. " On souhaite donc que ce soit nos pompiers qui soient à l'intérieur. Ils sont formés à utiliser ces matériels. C'est mieux pour tout le monde. On mettra sûrement la grande échelle si la production le demande. C'est important pour nous de participer à ce film qui met en valeur un monument emblématique du département et qui rend hommage au travail des sapeurs-pompiers, notamment de Paris. "