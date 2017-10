Bourges : Un numéro de téléphone pour favoriser le maintien à domicile

Un numéro de téléphone et une équipe pour vous accompagner dans l'aménagement de votre domicile afin d'y vieillir dans de bonnes conditions : le dispositif "Bien Chez Moi" vient d'être lancé dans le Cher.

Il ne s'agit pas de débloquer des crédits supplémentaires mais de simplifier les démarches et le suivi de chantier si vous envisagez de transformer votre logement pour retarder éventuellement un départ en maison de retraite. L'idée est bien de favoriser le maintien à domicile. Un enjeu de taille quand on sait que dans le Cher les plus de 60 ans représentent près de 30 % de la population du département. Dorénavant, il vous suffira d'appeler un numéro de téléphone pour bénéficier de conseil et d'accompagnement tout au long du dossier : 02 48 68 20 46.

Nicole Progin, vice-présidente du conseil départemental du Cher, chargée du logement.

Ce dispositif "Bien Chez Moi" sera à vos côtés du début à la fin de votre projet. Un technicien se déplacera chez vous gratuitement pour estimer vos besoins : comment aménager votre salle de bain, quels équipements domotiques nécessaires... il comparera les devis des artisans, mais son travail ne s'arrêtera pas là. Sur le plan financier, ce technicien pourra aussi vous aider. Adeline Ardeois est la responsable de Soliha, l'organisme chargé du dispositif dans le Cher : " Ce technicien aura aussi pour rôle d'aller rechercher tous les financements possibles. On peut avoir notamment des aides des caisses de retraite. Beaucoup de monde l'ignore et nous pourrons les mobiliser. Des aides également du département et de la région."

Annie Lallier, vice-présidente du conseil départemental du Cher, chargée des personnes âgées.

Les subventions pourront atteindre parfois plus de 80 % du projet. L'idée est de mieux accompagner les foyers car les démarches sont parfois compliquées et les crédits ne sont pas intégralement consommés. 120 logements sont aménagés chaque année dans le Cher, le but est d'arriver à 200 pour mener une politique réelle de prévention et favoriser le maintien à domicile. Nicoles Progin, vice-présidente du conseil départemental : " Il ne faut pas attendre la chute pour se préoccuper de la question de l'aménagement de son domicile. Il faut y penser bien en amont, au début de sa retraite pour y vivre dans les meilleures conditions. On veut vraiment faire de la prévention pour éviter les accidents dont on sait que les conséquences peuvent parfois être dramatiques pour des personnes âgées. Ce dispositif est également disponible pour les personnes handicapées." Un financement qui ne concerne que les propriétaires privés. C'est la limite du dispositif pour l'instant. Au total, près d'un 1,2 million d'euros sont mobilisables.