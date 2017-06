Bourges : un partenariat qui "court" entre un collège et les enfants de Gaza ou de Syrie

Ils ont couru pour les enfants de Gaza et de Syrie. L'association Medina a organisén hier, la course de la solidarité au Collège Jean Renoir de Bourges. L'année dernière, la première édition avait permis de récolter 800 euros pour financer les actions de l'association humanitaire.

Près de 80 élèves volontaires se sont inscrits à cette course de la solidarité. Le but est de faire le plus de tours possibles sur le stade du collège pour ensuite vendre ces tours à des parrains préalablement démarchés par les enfants. Pour Julie Renoux, coordinatrice de l'association Medina, " les petits ruisseaux font les grandes rivières ! Avec 8 euros on soigne un gosse en Syrie. C'est donc une centaine d'enfants que nous avons pu secourir grâce à cette course de la solidarité l'an dernier".

Certains élèves ne manquent pas d'énergie © Radio France - Michel Benoit

Pierre et ses copains ont donc enfilé leurs baskets pour la bonne cause. Ils sont en classe de cinquième et vont ensuite taxer leurs parents, leurs proches et même les professeurs de leur collège. Le partenariat entre le collège Jean Renoir de Bourges et l'association Medina a commencé il y a trois ans. Manuela Carré de Oliveira est la cofondatrice de l'association Médina : " On a réussi à créer de l'empathie entre les enfants de Bourges et ceux de Gaza, et ça c'est aussi important que l'argent que nous récoltons !". L'association gère notamment une maternité d'une dizaine de lits et un bloc opératoire à Alep en Syrie, maternité bombardée l'an dernier. Elle a pu réouvrir mais la sérénité n'est toujours pas revenue là-bas. "Les avions volent toujours dans les environs, un bombardement a frappé les environs la semaine dernière, on a toujours peur pour eux" explique Manuela. L'assaut lancé en début de semaine sur Raqqa le dernier fief de Daesch en Syrie, devrait favoriser le retour de la paix. En espérant que la coalition ne rencontre pas trop de résistance.