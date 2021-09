Bourges : un peu plus de 1% des agents hospitaliers non vaccinés

La direction prévoit qu'une trentaine de personnes refuseront cette vaccination (hypothèse haute) : soit 1,3 % des effectifs de l'hôpital qui emploie 2.200 personnes. Tous les médecins du centre hospitalier de Bourges ont fait le choix de la vaccination rappelle Florent Verstavel , directeur des ressources humaine, mais certains agents sont toujours récalcitrants même s'ils sont peu nombreux : " On table sur un manque de 12 infirmières, 8 aides-soignantes, et 10 autres professionnels des secteurs administratif, technique et logistique. Je pense que là, nous sommes sur l'hypothèse haute. Nous savons que d'ici minuit, certains nous remettront leur attestation."

de gauche à droite : Audrey Aulibert, directrice adjointe, Florent Verstavel directeur des ressources humaines, et Elisabeth Velon, directrice des soins, au centre hospitalier de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

La direction affirme être prête à accorder un jour ou deux de congés pour ceux qui prouveront avoir pris rv pour leur deuxième injection. Sinon c'est trop tard pour échapper à la suspension de salaire, et les services seront réorganisés en conséquence. La directrice des soins, Elisabeth Velon, a dû faire preuve d'anticipation par exemple pour les soins de suite et de réadaptation : " Soit de regrouper certains services, soit de regrouper les places vacantes dans l'hôpital. Par exemple, en SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) ou en chirurgie. Cela permettra de diminuer un peu les effectifs sur ces secteurs-là, et donc pouvoir maintenir la continuité des soins sur l'ensemble de l'établissement." Le taux de non vaccination oscille généralement entre 1,5 % et 2 % dans les établissements hospitaliers de la région.