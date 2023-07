Bourges : Un pop up store un peu particulier bientôt à Avaricum

Spot, c'est le nom de cette boutique éphémère, propose soixante-quinze mètres carrés que se partageront six commerçants au maximum. Et durant toute cette période de trois mois, ils bénéficieront d'un accompagement poussé. C'est l'énorme plus de ce concept, par rapport à des boutiques éphémères classique ou la formule du prêt de boutique.

Disposer d'une vitrine en plein centre de Bourges, c'est une très belle opportunité pour se tester, mais attention ce local ne sera pas pour vous seul : " On peut accueillir jusqu'à six porteurs de projets dans ce local de soixante-quinze mètres carrés, précise Pauline Roché, chargée de mission à la BGE*. L'idée, c'est de créer un concept où le collectif sera fort, où les produits seront complémentaires. Ils pourront évidemment tester leurs produits en conditions réelles mais ils seront aussi amenés à valoriser les produits de leurs consoeurs ou confrères.* "

ⓘ Publicité

Pauline Rocher et Marie Sorel, de BGE Berry Tourraine © Radio France - Michel Benoit

Le plus, c'est aussi l'accompagnement très poussé aux nouvelles techniques que doivent maitriser, aujourd'hui les commerçants : " Aujourd'hui, les clients veulent du clic and colelct, découvrir avant les produits sur les réseaux, insiste Marie Sorel, responsable territoriale BGE Berry Tourraine. On va les accompagner notamment sur le numérique, mais pas seulement tout au long de ce cursus de trois mois de formation, dont deux mois en boutique. On recherche des porteurs d'un projet abouti non immatriculé ou immatriculé depuis moins de cinq ans. Ils seront intégrés à la couveuse d'entreprises Solen Angel's. Ils devront déjà avoir de la marchandise à vendre. Le local n'étant pas adapté, on ne prend pas de métiers de bouche, ni d'entreprise de services."

Le centre commercial Avaricum de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le projet vise aussi à lutter contre la vacance commerciale en centre ville : " Bourges Plus est également dans le dispositif, aux côtés de la BPI car le projet vise évidemment à les accompagner ensuite pour pérenniser leur activité, pour pouvoir prendre un local en centre ville " ajoute Marie Sorel.

Le stage démarrera début septembre et sera poursuivi ensuite avec d'autres porteurs de projet. Le concept sera également lancé à la rentrée à Issoudun. Si vous êtes intéressé, ne tardez pas. Les inscriptions sont prises jusqu'au 10 juillet sur BGE-cher.com ou en contactant directement Pauline Roché au 07 88 98 47 48.