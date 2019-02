Bourges : un premier bar à jeux ouvre en Berry

C'est un lieu unique en Berry : un bar à jeux a ouvert au mois de novembre, à Bourges. "La Tour du Jeu" propose un concept novateur. Vous commandez un verre et pour une somme modique (1,80 euro) vous avez accès à plus de 600 jeux de société.

Bourges, France

Une idée qui semble bien accrocher les Berruyers, assez nombreux déjà à fréquenter l'établissement. Parmi les 600 jeux possibles, Louis et ses amis ont choisi Splendor : un jeu à base de cartes comportant des pièces précieuses dont le but est de cumuler les points pour atteindre le nombre de 15. " C'est ce qui plait, on peut tester plein de jeux de société, explique le créateur de ce bar à jeux, Matthieu Vienney. On va aller des jeux pour enfants, jusqu'aux jeux experts en passant par les jeux d'ambiance. Il y a des jeux familiaux, des jeux collaboratifs. Les jeux experts sont assez intéressants pour les clients car ils peuvent jouer plusieurs heures avec figurines, plein de choses. "

Matthieu Viennay (à gauche) et toute son équipe de la Tour du Jeu à Bourges © Radio France - Michel Benoit

On peut venir jouer en famille, ou entre amis. Les enfants doivent être accompagnés par un majeur : " On est avant tout un bar où on sert éventuellement de l'alcool. Un mineur ne peut donc pas entrer seul. Il n'est pas rare de voir des grands-parents venir jouer avec leurs petits-enfants. On a déjà des habitués qui ont pris une carte d'abonnement. Cela leur évite d'avoir à payer les 1,80 euros pour pouvoir prendre un jeu."

Le bar à jeux est avant tout un bar. © Radio France - Michel Benoit

A l'heure des écrans multimédia, les jeux de société apportent plus de convivialité. C'est ce qui plait à Quentin et sa copine : " On vient environ une fois par semaine. Ca nous permet de jouer avec d'autres personnes puisque à la maison, on est qu'à deux. Ils ont un choix de jeux extraordinaires. On passe vraiment de bons moment. Et puis, ils font au moins une soirée thématique par semaine. On aime bien ça aussi. "

La Tour du Jeu propose aussi une boutique de jeux de société. © Radio France - Michel Benoit

La Tour du jeu propose également une boutique pour acheter le jeu qui vous aurait séduit. Quatre billards sont également proposés et dans quelques jours, une salle de jeux vidéo sera aménagée.