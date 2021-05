Bourges : un projet pour occuper les anciens locaux d'Axéréal

L'une des priorités c'est de faire monter en puissance la communauté d'agglomération Bourges Plus dont chacun s'accorde à dire qu'elle ne joue pas encore pleinement son rôle, à l'inverse de Châteauroux où la coopération intercommunale fonctionne plutôt bien. Travailler Plus, Mieux et Autrement : voilà l'ambition de ce projet de territoire. La priorité, c'est de renforcer la coopération entre Bourges et les autres communes : " Cela veut dire que quand on est dix-sept communes, on doit faire mieux que 17 x 1 " résume Irène Félix, présidente de Bourges Plus. " Et donc il faut qu'on invente des modes de fonctionnement où projet par projet, on va associer les communes concernées, par exemple sur des questions de développement touristique ou des projets particuliers de traitement de l'eau. "

Irène Félix, présidente de Bourges Plus, aux côtés du maire du Subdray, Bruno Fouchet, vice-président. © Radio France - Michel Benoit

L'agglomération veut se renforcer sur ses compétences, comme le logement, l'environnement, le développement économique, l'enseignement supérieur, ou encore la culture et le patrimoine. Le service d'archéologie de Bourges Plus pourrait ainsi se développer : " Nous avons proposé à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de pouvoir accueillir à Bourges un centre régional de conservation archéologique " poursuit Irène Félix. " Il pourrait venir soulager le centre déjà existant dans l'Orléanais. Ce serait un beau projet car nous avons sur Bourges, un patrimoine remarquable à l'échelle de la France. Un patrimoine comparable sur le plan historique, archéologique, à Lyon, par exemple."

La friche Axéréal s'étend sur 30.000 m2 © Radio France - Michel Benoit

Autre projet, l'ancien site Axéréal pourrait aussi être reconverti pour accueillir des entreprises créatives et artistiques. La coopérative céréalière a quitté Bourges en 2014, laissant vacant une emprise de 30.000 m2. L'agglomération avait racheté le site 450.000 euros, envisageant un temps d'y implanter ses services communautaires. Pour Irène Félix, l'ambition est d'implanter de l'activité et donc des emplois, dans les quartiers Nord, classés en politique de la ville. Selon la présidente de Bourges Plus, le plan de renouvellement urbain, ne doit pas uniquement se résumer " à de la construction et du BTP. " Tous ces projets dans les cartons de Bourges Plus doivent maintenant être affinés.