Bourges : un service civique, ça vous dit ?

Ces jeunes ont le statut de volontaire et perçoivent une allocation de 580 euros par mois pour un engagement de 30 heures par semaine au service d'actions de solidarité. Un service civique, c'est tout sauf du temps perdu, sans parler du petit plus sur le CV. Cela peut-être l'occasion de faire une pause dans sa formation ou carrément d'ajouter certaines compétences pour mieux évoluer ensuite. Allison Ledain est coordinatrice à Uniscité Cher : " Pas de diplôme, pas de pré-requis ni de compétences particulières, si ce n'est l'envie de s'engager, une grande motivation pour être utile à la société, à s'engager au service des plus démunis, des seniors, de la solidarité." Chloé, 22 ans, termine son service civique. Elle hésitait entre poursuivre ses études en master ou commencer à travailler. Ces 8 mois l'ont éclairée sur la suite de son parcours : " Après avoir fait du concret comme cela, et m'être rendue compte que cela aidait beaucoup de monde, j'ai envie de continuer et de m'engager maintenant dans un métier. Je ne vais donc pas poursuivre mes études en master. Je veux entrer dans la vie active et être utile tout de suite. On a travaillé avec le bailleur social France Loire, avec la communauté d'agglomération Bourges Plus, plein de gens du département et de Bourges et cela m'a apporté des contacts, un réseau qui je l'espère pourra m'aider pour mon insertion professionnelle. "

Allison Ledain (coordinatrice) et Caroline Larpent (responsable) d'uniscité Cher à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Rompre la solitude des personnes âgées, organiser des ciné-débats dans les établissements scolaires, des collectes ou des plantations d'arbres, le service civique permet surtout aux jeunes de gagner en esprit d'initiative, insiste Allison Ledain : " Quand on a des jeunes qui nous cette année qu'ils sont allés voter pour la première fois alors qu'ils auraient pu le faire avant, ça nous fait plaisir. C'est notre plus grande réussite. On les voit prendre en maturité. On les voit prendre conscience qu'ils interagissent avec un écosystème qui est beaucoup plus large que leurs centres d'intérêt habituels. " Au total, près de 350 jeunes effectuent un service civique chaque année dans le Cher. l'association Uniscité tient une réunion d'information chaque mercredi à 10H00 à Bourges, rue Volta jusque fin août...