Bourges : un service de livraisons à domicile pour les personnes les plus fragiles

À l'initiative de la Ville de Bourges et du Centre Communal d'Action Sociale, un service de conciergerie sera mis en place à partir du lundi 6 avril.

En cette période de confinement, tout le monde doit rester chez soi. Les déplacements sont interdits sauf dans certains cas, notamment pour faire des courses de première nécessité. Mais pour les plus vulnérables, comme les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, il est encore plus recommandé de ne pas sortir.

Des courses essentielles plafonnées à 50 euros

A partir de lundi 6 avril, elles pourront passer des commandes pour des courses essentielles : boulangerie, épicerie, boucherie, tabac, pharmacie. Des courses qui seront ensuite livrées à domicile. Un service mis en place par la Ville de Bourges et le Centre Communal d'Action Sociale, en coordination avec des associations locales. Les prises de rendez-vous et de commande se font de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, en appelant le numéro vert 0 800 400 805 (appel gratuit). Pour les commandes passées le matin jusqu'à 11h, les livraisons se font l'après-midi jusqu'à 18h. Toute commande passée après 11h sera honorée le lendemain.

Les livreurs seront tous munis d'une lettre d'accréditation signée par Pascal Blanc, Maire de Bourges et se déplaceront dans des véhicules avec le logo de la Ville de Bourges. Les commandes sont plafonnées à hauteur de 50 euros pour limiter les achats aux courses de subsistance.