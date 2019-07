Bourges : un skate Park "Arthur Noyer " à l'automne

Un nouveau skate park à Bourges, près du lac d'Auron. La première pierre vient d'être posée et il ouvrira normalement en octobre. Le maire proposera au conseil municipal de le baptiser du nom du jeune militaire berruyer, dont Nordahl Lelandais a reconnu le meurtre.

Bourges, France

Arthur Noyer était un habitué du skate park de Séraucourt, qui a dû fermer pour laisser place à la nouvelle maison de la culture en construction. Au lendemain, de sa mort, des skateurs avaient émis l'idée de donner son nom à ce nouvel équipement au val d'Auron, idée reprise par le maire de Bourges, Pascal Blanc : " Naturellement, j'ai posé la question de principe à ses parents, parce que Arthur était un pratiquant, et même un formateur. C'est la moindre des choses pour lui rendre hommage. Il faut maintenant faire valider cela au conseil municipal."

La première pierre du skate park de Bourges vient d'être posée © Radio France - Michel Benoit

Un équipement qui permettra de s'initier au skate, au BMX, mais aussi d'accueillir des compétitions nationales, espère Quentin Dubeau, président de l'association de glisse Berry'ing. Ce skate park permettra de belles figures : " Avec un peu d'entrainement, on peut facilement aller un mètre au dessus de la barre qui délimite la hauteur de rampe. Evidemment, il peut y avoir des chutes, mais dans le skate, on apprend à tomber et les équipements nous protègent bien."

Quentin Dubeau, président de l'association de glisse Berry'ing, devant le futur skate park de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Des sauts à 3,50 m de haut, une surface de 1.436 m2. Le plus difficile a été de trouver l'emplacement : " Il fallait s'éloigner des habitations pour éviter les nuisances auprès des riverains, précise Pascal Blanc, mais trouver un lieu accessible. Ici, près de la base d'aviron, je pense que c'est le bon compromis. Il y a un arrêt de bus à proximité, un parking voiture et la trouée verte pour venir à pied ou en vélo." La mairie avait pensé, dans un premier temps, installer ce skate park, à Robinson mais le sous-sol s'est révélé trop instable. D'où ce petit retard. Ouverture en octobre. Un investissement de 580.000 euros (dont 200.000 euros versés par le département et 97.000 euros par le conseil régional).