Bourges : un stage entre filles pour prendre confiance en soi

A Bourges, un stage que pour les filles durant ces vacances de Toussaint. Trois jours pour travailler notamment l'estime de soi et la confiance en soi. "Oh les filles " est réservé aux adolescentes de 12 à 16 ans.

Bourges, France

Des ateliers par petits groupes : sophrologie, socio-esthétique, step-fitness et même les gestes qui sauvent. A l'adolescence, trop de jeunes filles ont peur du regard des autres, des garçons notamment. Ce stage va leur permettre de mieux s'assumer pour préparer l'avenir. Un stage qui peut paraître complètement à contre-courant, à une époque où la mixité est la règle, mais à Bourges, on assume ce choix. Tout part d'un constat : " Lorsqu'on propose généralement des activités mixtes, on a remarqué que les filles ne venaient pas forcément parce qu'il y avait la présence des garçons, argumente David Klinczyk, chef du service jeunesse à la mairie. Il est toujours difficile de vivre une adolescence en assumant pleinement son apparence, sa personnalité envers tout le monde."

Les adolescentes participent à des ateliers en petits groupes. Ici, les gestes qui sauvent. © Radio France - Michel Benoit

Trente-trois adolescentes se sont inscrites, parmi elles, Hafsa et Léa, âgées de 14 ans, ravies qu'il n'y ait aucun garçon dans le groupe : " Des fois, on subit des remarques des garçons, sur la manière de s'habiller ou de se maquiller. Et puis bien sûr des commentaires sur les fesses, les seins. Ici, on est tranquille, on est entre filles. Il n'y a pas de jugement par rapport à cela. Ici, on apprend plus à s'accepter et à aller au delà de cela."

Coralie Barbat, socio-esthéticienne à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Apprendre à s'affirmer en s'acceptant dans son corps. Apprendre aussi à améliorer son apparence pour prendre confiance en soi : " A l'adolescence, on vit souvent dans le regard de l'autre, décrit Coralie Barbat, socio-esthéticienne. Donc, je les mets face à face et je leur demande de s'observer. Elles vont se complimenter, trouver qu'elles sont amusantes, pétillantes ou remarquer qu'elles devraient redresser les épaules. Ca permet d'avancer. Et on voit ensuite ce qu'on peut améliorer. Dans les vêtements souvent trop sombres, la coiffure, les bijoux. Je suis là aussi pour donner quelques ficelles. D'ailleurs certaines m'ont dit qu'elles allaient revenir me voir pour me montrer leur transformation. Là, c'est gagné ! " Le stage se termine vendredi par un spectacle de théâtre d'improvisation et un photographe remet aux adolescentes les plus belles photos qu'il a pu faire d'elles... pour qu'elles gardent cette confiance en soi, l'arme absolue pour affronter la vie.