Bourges : une animation Bourges 2028 chaque jour

On arrive dans la dernière ligne droite puisque le dossier doit être déposé pour le 3 novembre. La ville lauréate sera annoncée en décembre. Bourges est en lice avec Rouen, Clermont-Ferrand et Montpellier. Chaque jour, un concert ou une animation sur un marché, devant un lycée, etc... Vivien, du duo " Mieux Seuls ", signe une pop électro élégante. Il a vingt minutes sur scène pour capter l'attention des élèves du lycée Marguerite de Navarre. Il est 17H00, c'est la sortie des cours, un exercice périlleux : " Il faut attaquer fort tout de suite et être dedans sinon on n'accroche pas le public ! "

Vingt artistes au total sur cette tournée, tous de la région de Bourges pour démontrer le potentiel créatif de la ville : " Notre candidature s'appelle territoire d'avenir, note Yannick Bedin adjoint au maire chargé de la culture. L'avenir, c'est la jeunesse, c'est l'Europe. Il est donc logique de s'adresser aux premiers concernés."

Bourges 2028 veut donner des ailes à sa candidature d'ici décembre © Radio France - Michel Benoit

La candidature de Bourges n'a pas les moyens financiers de ses rivales. Il faut convaincre autrement et créer une ferveur autour du projet. Ces lycéens restent à distance du podium mais apprécient l'initiative : " Je sors de mon cours d'anglais et je découvre ce podium, c'est cool. On pense à nous et c'est sympa. Bourges 2028, c'est pour être capitale européenne de la jeunesse ?" C'est presque ça !

Le dossier de candidature d'une centaine de pages sera finalisé mi octobre pour être déposé le 3 novembre : " Il faut que le jury voit que la population locale adhère à cette candidature, insiste le maire de Bourges, Yann Galut. Et qu'on met sur pied des initiatives culturelles pour tout le monde, notamment pour la jeunesse. J'insiste, c'est une tournée qui est faite avec des talents de Bourges ou de la région. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des initiatives culturelles tous les jours à Bourges. On veut relancer la ville par la culture et la jeunesse."

Le premier concert de la tournée Bourges 2028 s'est déroulé devant le lycée Marguerite de Navarre © Radio France - Michel Benoit

Vivien, notre musicien, veut y croire : " On a nos chances. Ca permettrait d'avoir plus d'opportunités de jouer, peut-être d'organiser des mini-festivals toute l'année et pas seulement concentrés sur le printemps et l'été comme actuellement."

Le jury visitera Bourges le 6 décembre.. La belle endormie, comme on surnomme la ville, espère être bien réveillée d'ici là.