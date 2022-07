Bourges : une antenne de police municipale au Val d'Auron

La police municipale de Bourges vient de s'installer dans de nouveaux locaux le quartier du Val d'Auron. La municipalité a investit 215.000 euros dans ce site dont l'objectif est d'assurer, à terme, un accueil d'une journée par semaine. Mais le rôle de ces six policiers municipaux, sera d'aller au contact des habitants du quartier, et donc d'être le plus souvent possible dehors.

Une police de proximité pour pallier le manque de policiers nationaux. "Vous savez, je suis réaliste et pragmatique" explique Yann Galut, maire de Bourges. "Je salue le travail fait avec la police nationale à Bourges, mais leurs effectifs ne sont pas suffisants. Donc qu'est-ce que je fais ? Je réclame, je réclame, je réclame des postes de police nationale qui n'arriveront pas obligatoirement... ou je m'inscris dans une démarche de police municipale de proximité ?"

Un sas sécurisé avec vitres blindées a été aménagé à l'entrée des locaux © Radio France - Michel Benoit

Des créations de postes de policiers municipaux

La mairie de Bourges s'engage à créer 12 postes de policiers municipaux sur le mandat en cours et une brigade de nuit a été mise sur pied. Une police municipale armée pour travailler en commun avec la police nationale. Les habitants du Val d'Auron espèrent que cela permettra de réduire notamment les rodéos le soir : "Vers 23h30-minuit, cela dérange beaucoup. J'espère que ces policiers permettront de lutter contre ça. je trouve que depuis quelques années, ça se dégrade dans le quartier" estime cet habitant. Pourtant, ce n'est pas ce qu'indiqueraient les statistiques d'après l'adjoint au maire de Bourges, chargé de la sécurité, Mustapha Mousalli.

Les effectifs de police municipale vont s'étoffer à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une antenne équivalente dans les quartiers nord

A la fin de l'année dernière, un incendiaire s'en était pris à des dizaines de voitures : un homme a été interpellé grâce aux images de vidéo protection analysées par la police municipale. C'est plus calme aujourd'hui estime Yann Galut, "je pense qu'on revient dans un cercle vertueux, même si tout n'est pas parfait, évidemment, j'ai le sentiment que cela s'améliore. Et je crois que le fait de réoccuper le terrain, d'être dans du dialogue, de la concertation, et bien sûr de l'intervention car ces hommes restent des policiers avant tout, et bien cela fera qu'on va de plus en plus sécuriser les choses." Une antenne équivalente avec six policiers municipaux sera installée dans les quartiers nord de Bourges.