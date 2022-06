Bourges : une chaîne humaine pour sauver le Grand Meaulnes

Depuis un mois, professeurs, élus et élèves se mobilisent pour s'opposer à une possible fermeture du collège du quartier de la Chancellerie à Bourges, quartier en politique de la ville.

Cent-cinquante personnes, des parents et bien sûr des élèves ont participé ce mardi en fin d'après-midi à une chaîne humaine pour sauver leur établissement scolaire à Bourges, le collège du Grand Meaulnes dans le quartier de la Chancellerie. Il pourrait fermer à la rentrée 2023 puisqu'il n'y a plus que 300 élèves. Le conseil départemental du Cher annoncera sa décision ce mercredi après-midi. Cela fait un mois que des élus, les professeurs et des familles se mobilisent contre cette fermeture.

Pour cette mère d'élève, présente dans la chaîne humaine, ce collège, c'est une chance pour les enfants de ce quartier prioritaire puisqu'il n'y a aucune classe surchargée, "on est là et on sera là jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'enfants qu'on ne peut pas lâcher dans la rue. Or, c'est ce qui risque d'arriver s'ils doivent aller étudier à Jules Verne, ou ailleurs. Fermer ce collège, c'est l'assurance de surcharger des classes ailleurs. Ici, les gamins étudient dans des conditions très favorables. Ils sont bien encadrés par les professeurs. Le collège est à deux minutes de chez eux et ils ne sont pas tentés de traîner dans les rues. Moi, mes cinq enfants sont allés au Grand Meaulnes et je suis très contente de leurs études. On espère que le président du conseil départemental, Mr Fleury va nous entendre."

La mobilisation va t-elle payer ? © Radio France - Michel Benoit

Une étude complémentaire commandée

Jacques Fleury s'est rendu sur place la semaine dernière, le président du conseil départemental du Cher avait commandé une étude supplémentaire avant de prendre sa décision. Tout le monde en convient, ce collège fonctionne très bien. Mais d'autres éléments entrent en jeu, comme la charge de son entretien et l'évolution du nombre d'élèves au cours des prochaines années.