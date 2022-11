Bourges : Une conférence-débat à la salle pour tous du Val d'Auron pour défendre l'hôpital ce lundi soir

Catherine Couturier (députée France Insoumise de la Creuse) et Nicolas Sansu, (ancien maire de Vierzon et député communiste) seront aux côtés de Christophe Prudhomme (porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France) ce lundi soir (14/11) à 18h 30 à Bourges pour une conférence sur la défense du service public. La défense notamment de l'hôpital Jacques Cœur et de son service de pédiatrie seront au cœur de cette initiative. Deux pétitions circulent actuellement sur Bourges pour défendre l'hôpital. Elles réunissent chacune plus de 2.500 signatures.

Trop de menaces pèsent sur le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, estime Yannick Bedin, porte-parole des Insoumis : " Ce qu'on voyait avant dans des petites villes, la disparition de maternités, la fermeture de services hospitaliers, on le voit désormais dans des villes comme Bourges. On se retrouve avec un hôpital public fortement dégradé, avec la fermeture du service ORL, avec le départ des oncologues, avec les problèmes récurrents et chroniques aux urgences et aujourd'hui une menace sur le pôle mère-enfant, c'est à dire néonatologie, maternité et pédiatrie. À travers ce débat, on veut mettre en lumière des mesures alternatives pour la défense de l'hôpital public. Il n'y a pas de fatalité à l'affaiblissement de l'hôpital public. Il y a juste un choix politique qu'on veut promouvoir chez LFI : il faut remettre la sécurité sociale au coeur du système__. La sécurité sociale, ce n'est pas un problème de dépenses mais une question de recettes, donc de cotisations sociales, d'impôt. "

Yannick Bedin (à droite) aux côtés d'autres responsables Insoumis de Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'augmentation du numerus clausus n'est pas suffisante pour Yannick Bedin : " Aujourd'hui, on a besoin de médecins salariés par la sécurité sociale. De toute façon, ils le sont déjà. Il faut en finir avec les dépassements d'honoraires. Si la médecine privée veut exister, elle le fait à ses propres frais. Il faut reconstruire un système public basé sur les cotisations des salariés et des employeurs. Christophe Prudhomme, c'est un médecin connu, porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France, syndicaliste Il apportera un éclairage, vu de l'intérieur sur toutes ces logiques qui font que l'hôpital public se dégrade. Et il porte des solutions avec ses camarades soignants. " Cette conférence-débat a lieu à partir de 18H30 à la salle pour tous du Val d'Auron à Bourges.