Bourges : une crèche pour enfants handicapés début 2018 ?

Nous vous présentions ce projet il y a un an : où en est aujourd'hui l'association Capucine et Miniours qui souhaitait ouvrir une crèche à Bourges capable de prendre en charge des enfants handicapés ? Ses promoteurs espéraient aboutir pour Noël dernier. Cela n'a pas été possible.

Tatiana Dupin, présidente de l'association, garde son sens de l'humour malgré les retards dans le projet, et la longue attente des familles d'enfants handicapés qui n'ont aucune structure adaptée dans le Cher. La crèche Capucine et Miniours prévoit douze places pour des enfants de 0 à 6 ans. Convaincre les différents financeurs (Caisse d'allocations familiales, conseil départemental, état et mairie de Bourges) n'a pas été simple, mais aujourd'hui, tous ont donné un engagement de principe, l'avenir s'annonce donc plus positif. Tatiana Dupin essaie de positiver : " Ces retards nous ont permis de murir encore davantage notre projet."

Tatiana Dupin (à gauche) et ses amies ne baissent pas les bras. © Radio France - Tatiana Dupin

Le local prévu à l'origine à Avaricum est aujourd'hui occupé par une autre activité. L'association a heureusement trouvé ailleurs : un ancien supermarché avenue de St-Amand à Bourges. Mais là encore, il ne faudra pas tarder sous peine de voir les lieux passer sous le nez. Capucine et Miniours n'a donc que quelques semaines pour boucler un budget qui ne l'est pas encore. Il manque encore 70.000 euros sur un coût de fonctionnement annuel estimé à 350.000 euros. Le dossier est remonté jusqu'aux conseillers d'Emmanuel Macron ! Capucine et Miniours espère également convaincre des entreprises de contribuer. La crèche pourrait ouvrir début 2018, le temps d'aménager les locaux... si tout va bien pour le plus grand soulagement des familles d'enfants handicapés.