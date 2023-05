Bourges : une exposition en hommage à l'ancien maire Jacques Rimbault

Il a transformé la ville de Bourges : Jacques Rimbault fut l'un de ses maires les plus marquants du XXe siècle. Cet ancien ouvrier, ajusteur de formation, fut également conseiller général et député. Un homme chaleureux, de l'avis de tous, qui fut de nombreux combats pour sa ville. Le doyen de la faculté de droit de l'université d'Orléans, Pierre Allorant analysera son action au regard du contexte national dans une conférence ce vendredi soir à 18H00, juste avant le vernissage de cette exposition qui se tiendra dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville jusque 9 juin. Le maire actuel de Bourges, Yann Galut, tenait absolument à commémorer l'action de Jacques Rimbault, un homme qui l'inspire toujours aujourd'hui, par sa proximité mais pas seulement : " C'était quelqu'un qui était très abordable, très facile d'accès. Il avait un petit carnet et notait dedans ce que les habitants lui disaient et il revenait vers eux dans les jours suivants. Il était extrêmement disponible. Il a transformé Bourges. A l'époque, il avait un grand projet sur la place Cujas. Il a fait les premières piétonisations du centre ville. Il a défendu la culture, le sport, le Printemps de Bourges en 1985 alors qu'il courait le risque de partir à Montpellier. Il a réussi a entraîner la Région et le Département pour soutenir financièrement le festival. Il s'est vraiment battu pour sa ville."

ⓘ Publicité

Jacques Rimbault, avec Georges Marchais, secrétaire général du parti communiste français - ville de Bourges

Le stade de foot, c'est lui et il porte aujourd'hui son nom. Les boulevards extérieurs, c'est lui ; le palais des congrès, le centre hospitalier, la création des transports en commun, etc... Jacques Rimbault citait souvent la rue "Moyenne ", l'axe structurant du centre ville pour évoquer son action en politique et son côté rassembleur, malgré un engagement ancré dans le parti communiste dont il fut député. : " Il a fait entrer Bourges dans la modernité ", résume Yann Galut. Le maire de Bourges voit des similitudes avec les dossiers qu'il porte aujourd'hui autour de cette rue moyenne : " A l'époque, cette rue était à double sens de circulation. Il l'a fait passer en un seul sens et cela a créé une grosse polémique. Les travaux ont duré des mois et des mois dans le centre ville. Cela rappelle un peu la situation actuelle à Bourges où cette nouvelle étape de piétonisation que nous avons lancée par la rue moyenne, fait beaucoup parler. A quarante ans d'écart, on est dans les mêmes thématiques. Quand il a créé le quartier du prado, à quelques centaines de mètres du centre ville, les commerçants ont manifesté parce qu'ils étaient très inquiets. Il en a eu des centaines contre lui. On retrouve ce débat aujourd'hui."

Jacques Rimbault a transformé la ville de Bourges - mairie de Bourges

Le parti communiste du Cher rend hommage aussi à Jacques Rimbault avec des tables rondes qui seront organisées en juin. L'ancien député communiste, Jean-Claude Sandrier, avait pris sa succession à la mairie de Bourges, mais il fut battu par la droite aux municipales de 1995.