Bourges : une nouvelle application numérique pour améliorer la réactivité de la mairie.

La mairie de Bourges veut améliorer son efficacité dans les réponses qu'elle apporte aux demandes des habitants. Elle lance "Castor +", accessible par internet et par mobile. (Castor comme Centre d'Appel des Services Techniques Opérationnels Rapides).

Les habitants de Bourges font remonter environ 500.000 demandes par an vers la mairie : Castor + devrait rationaliser le traitement de ces demandes en les centralisant via un service nouvellement créé . Trois agents municipaux composent le service de gestion de la relation citoyen. Il n'y a donc plus qu'une porte d'entrée en interne et ça devrait améliorer la réactivité des services. C'est vers eux que sont orientées toutes les demandes des habitants, qu'elles arrivent par téléphone, par courrier, par les élus, et bien sûr par internet ou par l'application mobile Castor +. En ce moment, les habitants signalent surtout des problèmes de voirie, des nids de poule liés à la sortie de l'hiver.

Les trois agents du service de gestion de la relation citoyen, entourés de Philippe Mousny, adjoint (à gauche) et Pascal Blanc, maire de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

La chute d'une branche, un lampadaire en panne... mais la vocation de Castor Plus s'étend désormais à tous les domaines, y compris aux renseignements administratifs. Une interface unique pour éviter les doublons et améliorer la réactivité dans la réponse explique Virginie Sarramalho, responsable du service de gestion de la relation citoyen.

Castor Plus est accessible sur mobiles via une application à télécharger. © Radio France - Michel Benoit

Et par l'application Castor Plus, chaque élu peut suivre en temps réel le traitement de la demande qui concerne sa délégation.