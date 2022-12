Bourges : une nouvelle jeunesse pour un tableau offert par Napoléon III

Ce tableau, en passe d'être classé au titre des monuments historiques, est signé Jules-Alexandre Duval le Camus. Un peintre assez académique, spécialisé dans les grands formats. Ce classement est l'occasion de le remettre en état. Ces 8.000 euros vont permettre de boucler le budget de 40.000 euros nécessaires pour cela. Cette oeuvre date de 1860 et a été mise en dépôt à Bourges par Napoléon III en 1862. Depuis, personne ne s'en est vraiment préoccupée. La décrocher, de ce mur de l'église Notre-Dame sera déjà toute une aventure. : " On en a déjà pour presque 20.000 euros d'échafaudage pour aller le décrocher " regrette Philippe de Lagarde, président de l'association Sauvegardons Notre-Dame de Bourges. " Ce tableau a une particularité, c'est qu'il est immense. Il fait 3,2 mètres de haut sur 2,4 mètres de large. Il est très lourd avec son cadre doré et il est très difficile à ôter car il est vraiment coincé dans les sculptures du monument. Actuellement, il est accroché dans l'entrée sud de l'église et personne ne le voit car il est au dessus de la porte. les gens passent en dessous sans le regarder."

" Halte durant la fuite en Egypte " est peu mis en valeur actuellement dans l'Eglise Notre-Dame de Bourges - Philippe Bardelot

Un tableau qui aura besoin d'un bon coup de nettoyage et même un peu plus estime Philippe Bardelot, conservateur des antiquités et objets d'art du Cher : " Il y a un gonflement à la base du tableau, dû à l'accumulation de gravats qui sont tombés au fil des années de la voute. Il est temps d'intervenir avant que la toile ne se déchire. Heureusement qu'elle est de bonne qualité ! La peinture est plutôt en bon état mais elle est très noircie par les années. Le vernis a également jauni. Un travail de restauration est donc nécessaire."

Un bon coup de nettoyage sera nécessaire © Radio France - Michel Benoit

La facture est lourde : 40.000 euros au total. La mairie de Bourges, et l'état participeront aux côtés de l'association Sauvegardons Notre-Dame et de deux autres mécènes. Une restauration programmée en 2023. Sauvegardons Notre-Dame pourra alors passer à autre chose : " Le travail ne manque pas " explique Philippe de Lagarde. " On a déposé les vitraux cette année, les vitraux du coeur car ils menaçaient de tomber. Ils sont pour l'instant stockés en attendant qu'on arrive à financer leur restauration. Si tout va bien, on espère que ce sera fait pour 2030 ! "

Philippe de Lagarde, président de l'association Sauvegardons Notre-Dame de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Sans parler de l'intervention sur l'église en elle-même, qui s'enfonce dans le sol... Renforcer ses fondations exigera des moyens considérables. Ce n'est pas à l'ordre du jour.