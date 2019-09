Bourges : une nouvelle technique pour s'attaquer aux poux

Bourges, France

Ici, pas de produits miracles. La technique consiste à dessécher les poux et leurs oeufs grâce à la chaleur. On souffle dans la chevelure un air à 58 °, avec une sorte de grosse ventouse : " Ca les tue, détaille Amandine Chailloux, cogérante du salon. Et ça assèche également les lentes." Deuxième étape, Priscilla Chailloux, l'autre co-gérante, aspire les poux et les lentes après avoir aspergé les mèches avec un produit bio : " Ce produit, c'est un répulsif et ça permet de mieux faire glisser le peigne à poux qu'on utilise ensuite pour nettoyer à fond les cheveux."

Amandine Chailloux, co-gérante du salon anti-poux à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Il faut compter environ une heure la séance. Alia espère venir à bout de ces petites bêtes : " C'est une sensation agréable, cette chaleur dans les cheveux. Je pense que j'ai attrapé ces poux à la mer, sur la plage." Une semaine plus tard, une visite de contrôle est effectuée et on intervient à nouveau si nécessaire. 65 à 75 euros, le traitement. Ce n'est pas donné mais ça ne rebute pas Claire ; elle est venue avec les trois enfants de son compagnon : " On se bat contre ces petites bêtes depuis le mois de février. Ce salon est notre dernier espoir. On a tout essayé et si on compte tout ce qu'on a dépensé dans des produits en pharmacie, ce traitement mécanique finalement ne revient pas plus cher. Maintenant, c'est sûr, il faut que ça marche !"

Traiter uniquement les cheveux contre les poux ne sert à rien, il faut aussi agir sur l'environnement immédiat de la personne © Radio France - Michel Benoit

Certains sont prêts à tenter toutes les solutions, même certaines peu recommandables, précise Priscilla Chailloux : " Il y a le vinaigre blanc, la mayonnaise, et même le pétrole. Franchement, arrêtez, rien de tout cela ne fonctionne." Ce qui est essentiel, c'est aussi de nettoyer tout votre environnement intérieur et notamment les sièges de voiture, pour ne pas voir revenir ces petites bêtes particulièrement revêches. "K.O les Poux" est situé 21 rue des arènes à Bourges. Une boutique anti-poux a également ouvert, rue Bertrand à Châteauroux (Natur et Poux).