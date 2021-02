Bourges : une opération escargot des agriculteurs annoncée mercredi 17 février

Les agriculteurs du Cher sont en colère et vont le faire savoir. Mercredi 17 février, à l'appel des syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs, des blocages et une opération escargot sur la rocade et dans le centre-ville de Bourges sont annoncés. Le début de l'action est prévue à 11 heures. Une rencontre avec le préfet du Cher et le maire de Bourges a été demandée.

Les motifs de mécontentement sont multiples pour les agriculteurs du département :